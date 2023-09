Prime Day von Amazon: Wann? Wie lange? Was wird reduziert? - Alle Infos

Rund drei Monate nach den letzten Amazon Prime Days können Kundinnen und Kunden erneut sparen. Was Sie bei der Aktion beachten sollten.

Amazon Prime Boxen und Briefumschläge werden an eine Eingangstür eines Wohngebäudes geliefert.

Viele Rabattaktionen Amazon Prime Day 2023: Wann? Wie lange? Was wird reduziert?

Berlin. Auch im Herbst können Kundinnen und Kunden von Amazon an bestimmten Tagen wieder besonders viel sparen: An den sogenannten Amazon Prime Deal Days profitieren Prime-Mitglieder von einer großen Auswahl an Sonderangeboten. Die kommende Aktion folgt rund drei Monate nach den jüngsten Prime Days im Juli.

Amazon Prime Deal Days 2023: Wann und wie lange finden Sie statt?

Wie Amazon in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, können Prime-Userinnen und -User in weniger als einem Monat wieder von Rabatten profitieren: Das nächste Event fällt auf den 10. und 11. Oktober. Demnach handelt es sich um zweitägiges, fast schon vorweihnachtliches Shopping-Event.

Amazon Prime Days: Welche Produkte werden reduziert?

In seiner Pressemitteilung verspricht Amazon Deals aus allen Kategorien – von Elektronik bis hin zu Mode, Spielzeug und Haushalt. Mit den Einkäufen geht auch eine Ersparnis beim Versand einher: Nutzerinnen und Nutzer von Prime profitieren vom unbegrenzten, kostenlosen Premium-Versand sowie der kostenlosen Same Day-Lieferung in ausgewählten deutschen Regionen.

Wie oft gibt es die Amazon Prime Deal Days?

Offiziell wurden die Amazon Prime Deal Days stets als jährliches Event beworben. In der Praxis veranstaltete das Online-Unternehmen bereits letztes Jahr zwei Events, bei denen Verbraucher derartig sparen konnten. Nach den Prime Deal Days am 11. und 12. Juli dieses Jahres handelt es sich beim anstehenden 48-Stunden-Programm ebenfalls um die zweite Rabatt-Aktion im Jahr 2023.

Amazon: Welche Länder machen bei den Prime Days mit?

Ab 10. Oktober können Kunden aus 19 Ländern weltweit an den Prime Deal Days teilnehmen. Folgende Länder machen mit:

Australien

Österreich

Belgien

Brasilien

Kanada

China

Frankreich

Deutschland

Italien

Luxemburg

Niederlande

Polen

Portugal

Singapur

Spanien

Schweden

USA

Vereinigte Königreich

Japan

FAQ zum Amazon Prime Day

1. Muss man für die Angebote zwingend Prime-Mitglied sein?

Ja – die Angebote am Prime Day sind ausschließlich für Amazon-Prime-Mitglieder. Nicht-Mitglieder können sich allerdings für eine kostenlose 30-tägige Probemitgliedschaft anmelden und in diesem Zeitraum die Angebote nutzen.

2. Wie findet man die besten Angebote am Amazon Prime Day?

Im ersten Schritt sollte man die Amazon-Prime-Day-Seite besuchen und die Highlight-Angebote durchstöbern. Ein Tipp von vielen Shopping-Experten ist: Überprüfen Sie den Preisverlauf bestimmter Produkte.

3. Kann ich am Prime Day auch international einkaufen?

Ja – die Angebote können jedoch je nach Region variieren. Zu beachten ist: Bei Waren aus Nicht-EU-Ländern können Zollgebühren anfallen.

4. Gibt es die Prime-Day-Angebote auch in der mobilen Amazon-App?

Über die Amazon-App für Android und iOS kann auf alle Prime-Day-Angebote zugegriffen werden. Zudem kann man sich über viele bevorstehende Blitzangebote benachrichtigen lassen. Hier muss jedoch die Push-Funktion aktiviert sein.

5. Kann man seine reduzierte Bestellung vom Prime Day normal zurücksenden?

Ja – für die meisten Prime-Day-Artikel gelten die standardmäßigen Rückgaberegelungen von Amazon. Grundsätzlich gilt bei Einkäufen im Internet eine 14-tägige Rückgabefrist.

6. Wie wird man Mitglied bei Amazon Prime?

Die Registrierung für eine Prime-Mitgliedschaft gestaltet sich vergleichsweise einfach – wir haben diese in sieben Schritten zusammengefasst:

Rufen Sie die Amazon-Website auf. Suchen Sie nach "Amazon Prime" oder gehen Sie direkt zur Prime-Informationsseite. Klicken Sie auf den Button "Jetzt anmelden" oder "Kostenlose 30-Tage-Probemitgliedschaft starten". Melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto an oder erstellen Sie einen neuen Account. Geben Sie die erforderlichen Zahlungsinformationen ein. Befolgen Sie die restlichen Anweisungen auf dem Bildschirm – danach ist der Vorgang abgeschlossen.

Nach Abschluss der Registrierung können alle Vorteile von Amazon Prime genutzt werden – dazu zählen der Prime Day, kostenloser Versand, Zugang zu Prime Video, Prime Music und mehr.

7. Sind die Prime-Angebote von Amazon immer die besten?

Der Amazon Prime Day wirbt mit zahlreichen attraktiven Angeboten und Rabatten – nicht immer ist ein Angebot aber auch tatsächlich das beste. Es ist ratsam, vor einem Kauf den Preis und die Produktbewertungen zu vergleichen – sowohl auf Amazon selbst als auch bei anderen Online-Händlern. Einige Tools und Websites helfen dabei, den Preisverlauf von Produkten auf Amazon zu verfolgen. Auch das kann bei der Einschätzung nützlich sein, ob ein Angebot tatsächlich günstiger ist.