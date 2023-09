Moderate Verluste im Dax - Fed-Zinsentscheidung rückt näher

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Der Dax hat am Montag nach seiner jüngsten Erholung moderat nachgegeben. Wichtigstes Ereignis für die Anleger ist in dieser Woche die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) über ihren Zins und das weitere geldpolitische Vorgehen am vergangenen Donnerstag entschieden hatte.