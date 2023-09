Bahn: Es braucht dringend mehr Nachtzüge – um die EU zu verbinden

Die Fahrt mit Nachtzügen liegt im Trend. Die Deutsche Bahn bietet solche jedoch überwiegend über ihre Partnerunternehmen an.

Berlin. Im Heimatbahnhof in den Zug einsteigen, sich ins Bett legen, von fremden Welten träumen – und tatsächlich in der Fremde aufwachen. Mit Nachtzügen geht das – theoretisch zumindest. Zwar baut insbesondere Österreich gerade sein Nachtzug-Angebot aus. Aber es gibt bislang keine echte gemeinsame europäische Strategie. Und das schadet der Europäischen Union.

Ausgerechnet die EU, der man immer wieder einen Regulierungswahn nachsagt – denken wir nur mal an die Vorschrift zur Krümmung der Gurken –, hat es doch schon so weit geschafft: keine Daten-Roaming-Gebühren mehr, offene Grenzen, der Euro. Doch um den Kontinent wirklich zu verbinden, fehlt eine klare Verbindungsmöglichkeit. Noch immer ist es unmöglich, bequem und schnell per Zug quer durch den Kontinent zu fahren.

Noch immer bauen vor allem die staatlichen Bahnkonzerne ihre Netze selbst aus. Mit der Konsequenz, dass es unendlich lange dauert, mit dem Zug in den Urlaub nach Südfrankreich, Spanien oder Kroatien zu reisen. Und das, obwohl die EU bis 2050 klimaneutral werden will.

Die EU muss ihr Zugnetz harmonisieren

Immerhin: 2020, während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, schob die damalige Bundesregierung ein Schnellzugnetz in Europa an, das mehr Nachtzüge einschloss. Passiert ist seitdem nicht viel. Zum einen ist ein solches Vorhaben sehr teuer. Aber auch Bürokratie und Technik machen es extrem schwierig. Denn jeder Zug muss in jedem Land extra zugelassen werden und es gibt europaweit unterschiedliche Stromnetze und Spurweiten.

Liebe EU: Es ist an der Zeit, deinem Ruf gerecht zu werden – aber im positiven Sinn. Schreibe den Nationalstaaten vor, dass sie ihr Streckennetz harmonisieren sollen. Damit wir Bürger uns endlich grenzenlos verbinden können.