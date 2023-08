Der Dax ist am Donnerstag in Richtung 16.000 Punkte gestiegen. Der deutsche Leitindex schaffte es nach etwa einer Handelsstunde, die schwelle um einen Punkt zu übertreffen. Zuletzt stand er dann noch 0,58 Prozent höher als am Vortag bei 15.983,56 Punkten. Für den zu Ende gehenden August zeichnet sich damit aber noch ein Monatsverlust von 2,8 Prozent ab.

Börse in Frankfurt Dax steigt in Richtung 16.000 Punkte

Frankfurt/Main. Der Dax ist am Donnerstag in Richtung 16.000 Punkte gestiegen. Der deutsche Leitindex schaffte es nach etwa einer Handelsstunde, die schwelle um einen Punkt zu übertreffen. Zuletzt stand er dann noch 0,58 Prozent höher als am Vortag bei 15.983,56 Punkten. Für den zu Ende gehenden August zeichnet sich damit aber noch ein Monatsverlust von 2,8 Prozent ab.

Für den MDax ging es am Donnerstag um 0,88 Prozent hoch auf 27.763,74 Zähler. Das Eurozonen-Barometer EuroStoxx stand 0,4 Prozent höher.

Über die weitere Tendenz könnten mögliche Zinssignale entscheiden. Nachdem Inflationsdaten aus Deutschland am Vortag Zinssorgen weder geschürt noch gemildert hatten, fiel die Beschleunigung der Teuerung in Frankreich am Donnerstag etwas höher aus als von Experten gedacht. In Kürze werden dann Zahlen zur aktuellen Inflation im Euroraum erwartet. Diese sind relevant für den nächsten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank im September.

Unternehmensseitig war die Nachrichtenlage ruhig. Die Nase vorn hatten auf Sektorebene Immobilienwerte, die ihre jüngste Erholung fortsetzten. Anleger setzen hier auf eine wieder bessere Marktlage in Zeiten, in denen die Zinsen vielleicht bald nicht mehr steigen. Dax-Spitzenreiter waren Vonovia-Aktien mit einem Anstieg um 2,8 Prozent, während die Papiere von Aroundtown ihre Erholungsrally vom Vortag im SDax fortsetzten. Mit einem Anstieg um mehr als fünf Prozent besserten sie ihr höchstes Niveau seit März weiter auf.

Die Aktien von SAP reagierten verhalten auf die Resultate eines US-Konkurrenten, der Kurs der Walldorfer lagen am Morgen ein halbes Prozent über Vortagsniveau. Salesforce hatte mit seiner Prognose für das laufende Quartal die Markterwartungen übertroffen. Die Aktie der Amerikaner wurde außerbörslich etwa fünf Prozent höher gehandelt.

Mit einem Kurssprung um etwa zehn Prozent fielen im Nebenwertebereich die Aktien von Mister Spex auf. Der Online-Brillenhändler überzeugte mit seinem Quartalsbericht.