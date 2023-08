Hifi-Manager: Unterhaltungselektronik wird langlebiger

Die Elektronikmesse IFA findet dieses Jahr vom 1. bis 5. September in Berlin statt.

Heute beginnt in Berlin die Technik-Messe IFA, auf der wieder zahlreiche neue Gadgets vorgestellt werden. Doch ein jährliches Feuerwerk an Neuheiten in der Unterhaltungselektronik - damit könnte bald Schluss sein.