Dax mit Erholungsversuch

Frankfurt/Main. Der Dax hat sich am Mittwoch von seinen jüngsten Verlusten gut erholt. Nach der Eröffnung auf Xetra gewann der deutsche Leitindex in der ersten Handelsstunde 0,97 Prozent auf 15.928 Punkte, sodass die runde Marke von 16.000 Zählern wieder näher rückt. Am Vortag war das Barometer noch unter wichtige Unterstützungen bis auf fast 15.700 Punkte gefallen.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg zur Wochenmitte um 1,25 Prozent auf 28.259 Punkte. Im Plus mit 1,2 Prozent stand auch das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50.

An der Wall Street war es am Vortag nach sehr schwachem Start nach dem europäischen Handelsende zumindest zu einer gewissen Stabilisierung gekommen. Die Indizes schlossen zwar noch klar im Minus, aber an ihren Tageshochs.

Abermals schwache Konjunkturdaten aus China hinterließen hierzulande am Mittwoch zunächst kaum Spuren. So rutschte die chinesische Wirtschaft in die Deflation. Auf der einen Seite mindert das zwar den Inflationsdruck in westlichen Staaten, da in China viele Güter für den Export hergestellt werden. Eine länger andauernde Deflation - also ein Rückgang des allgemeinen Preisniveaus - birgt aber große Risiken für die Wirtschaft eines Landes.

Die Anleger warten nun auf die US-Inflationsdaten, die am Donnerstag auf dem Programm stehen und Erkenntnisse darüber liefern dürften, ob die Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed im September berechtigt sind oder nicht. An diesem Mittwoch stehen keine Konjunkturdaten auf der Agenda. Unternehmensseitig richten sich die Blicke auf die Berichtssaison mit einigen Quartalszahlen aus dem Dax sowie einigen weiteren aus den Indizes hinter dem Leitindex.

Optimismus für den weiteren Geschäftsverlauf trieb im MDax die Papiere von Delivery Hero mit plus 8,6 Prozent an. Der Essenslieferdienst legte Quartalszahlen vor, erhöhte die Umsatzprognose für 2023 und bestätigte das Profitabilitätsziel.

Eine etwas vorsichtigere Haltung des Chemikalienhändlers Brenntag für den weiteren Jahresverlauf hinterließ keine negativen Spuren im Aktienkurs, im Gegenteil: Die Papiere gewannen an der Dax-Spitze 3,6 Prozent. Aussagen zur Kundennachfrage könnten positiv gewertet werden, sagte ein Händler.

Hinten im Dax landeten Hannover Rück und Eon mit minus 1,3 beziehungsweise minus 0,8 Prozent. Den Ausblick des Rückversicherers bezeichnete die DZ Bank als konservativ. Die Zahlen des Versorgers Eon hätten keine Überraschungen enthalten, hieß es von der Bank JPMorgan.