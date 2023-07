Berlin: Wie ein Modell-Campus in Mariendorf London Konkurrenz machen soll

In Mariendorf entsteht auf einem alten Industrieareal der Modell-Campus ringberlin. So soll er junge Talente aus aller Welt anlocken.

Berlin. Mariendorf – das klingt so gar nicht nach hipper Hightech-Kreativwerkstatt und schon gar nicht nach Konkurrenz für die aktuelle Nummer eins der gerade zur attraktivsten Start-up-Metropole Europas gekürten Stadt London. Doch genau in diesem Berliner Ortsteil, der laut Wikipedia bisher überregional „hauptsächlich durch seine Trabrennbahn“ bekannt ist, soll schon ab Ende 2025 in einer allen Industriehalle der Modell-Campus „ringberlin“ entstehen, der Top-Talente aus aller Welt anlockt. Damit das gelingt, wird das Land Berlin die Transformationsprozess mit 36 Millionen Euro fördern, kündigte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) am Donnerstag bei einem Rundgang über den neuen Campus an.

„Berlin ist die deutsche Start-up-Hauptstadt und das wollen wir auch bleiben. Deshalb verbessern wir die Rahmenbedingungen für Start-ups“, sagte Giffey. Da junge Unternehmen, die auch Bedarf an Produktionsflächen haben, in der Berliner Innenstadt aber kaum noch geeignete und bezahlbare Flächen vorfänden, sei der geplante Campus ein echter Glücksgriff. Die künftigen Campusnutzerinnen und -nutzer sollen von attraktiven Mietkonditionen durch die GRW-Förderung profitieren.

Berlin: Denkmalgeschützte Fertigungshalle wird Gründerzentrum

Welche Mieten im Campus tatsächlich verlangt werden, steht allerdings noch nicht fest, wie ringberlin-Geschäftsführer Matthias Menger erläuterte. „Unter der Marktmiete, aber genau können wir das zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, zumal es ja auch unterschiedliche Bereiche geben wird.“

Die 10.000 Quadratmeter große, denkmalgeschützte Fabrikhalle waren einst in die Askania-Werke untergebracht. Seit 1965 gehört das gesamte, rund 100.000 Quadratmeter große Areal an der Ringstraße 66 dem Aufzugs- und Fahrtreppenkonzern Schindler, der die ehemaligen Fertigungshalle noch bis in die späten 1990er Jahre nutzte.

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey fördert den Modell-Campus ringberlin. Im Hintergrund: Schindler-Chef Günter Schäuble.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Gesamtinvestition von 500 Millionen Euro

Mit der Transformation der Halle in ein Gründerzentrum mit angeschlossenen Produktions- und Experimentierflächen soll sich aus „ringberlin“ sukzessive ein offener, parkartiger und ökologisch zertifizierter Modell-Campus entwickeln. Insgesamt, so ringberlin-Geschäftsführer Matthias Menger, sind Investitionen in Höhe von 500 Millionen Euro geplant. Allein 60 Millionen, von denen Berlin mit 36 Millionen den größeren Anteil übernimmt, sind dabei für den Umbau der Halle geplant, der im Herbst beginnen soll.

Mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörden soll die Fabrikhalle mit dem markanten Sheddach erweitert werden. Der Entwurf sieht eine teilweise Aufstockung des Daches mit Lichthöfen vor. Auf dem neuen Dach sollen eine begehbare Grünfläche sowie und eine PV-Anlage zur Stromversorgung entstehen. Zudem sollen im Erdgeschoss Wände eingezogen werden, damit verschiedene Nutzer im „Reallabor Technologien, Konzepte und Lösungen von Morgen entwickeln können“, so Menger.

Größte Makerspace in Europa entsteht in Mariendorf

Werkstätten, Coworking- und Bürobereiche, Maker-Garagen und Testflächen sollen optimale Arbeitsbedingungen für die Entwicklung von der Idee zum fertigen Produkt bieten, so die Vision. In der Mitte der Halle soll zudem ein großer gemeinsamer Community-Bereich für den kreativen Austausch frei bleiben, der auch für Veranstaltungen und Ausstellungen genutzt werden kann. Insgesamt soll die Halle um 7000 Quadratmeter auf 17.000 Quadratmeter erweitert werden: „Damit ist sie Stand heute der größte Makerspace in Europa“, sagte Menger.

Noch allerdings benötigen Betrachter viel Fantasie, sich das rege Treiben mit mehr als 5000 Menschen auf dem Gelände vorzustellen. Zumal die riesige Halle 2, in der die Transformation ihren Anfang nehmen soll, bislang nur von Stadttauben eifrig genutzt wird. „Um die müssen Sie sich auch noch Gedanken machen, Stichwort Tauben-Managment“, scherzte Giffey.

Ein Betreiber wird mit europaweiter Ausschreibung gesucht

Damit das Vorhaben mit seinen vielen verschiedenen Nutzern funktionieren kann, wird eines für das Vorzeigeprojekt noch ganz dringend gesucht: Ein Betreiber, der als General-Untermieter quasi als Hausmeister fungiert. Mit einer am Donnerstag gestarteten Ausschreibung soll dieser bis Ende des Jahres gefunden werden.

Wie die Wirtschaftssenatorin erhofft sich auch Stefan Franzke, Geschäftsführer von Berlin Partner, einen echten Sogeffekt auf die globale Start-up-Szene. „Wir wollen in Europa die Nase wieder vorn haben“, so Berlins oberster Wirtschaftsförderer. Passend zum Rundgang hat Franzke eine neue Studie mitgebracht, die Startup Heatmap Europe Survey, die die Attraktivität von Städten für Tech-Gründerinnen und Gründer ermittelt. In den vergangenen beiden Jahren konnte Berlin den ersten Platz erobern und wurde als Europas beliebtester Standort für neue Unternehmen anerkannt. In diesem Jahr setzt sich jedoch London mit einem marginalen Punkteabstand durch (34,93 Prozent) durch und verwies Berlin mit minimalem Abstand auf den zweiten Platz im Gesamtwettbewerb (34,04 Prozent). „Das wollen wir wieder ändern“, sagte Giffey.