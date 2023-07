Twitter-Konkurrenz vom Facebook-Konzern noch nicht in der EU

Er gilt als bislang stärkster potenzieller Rivale für Twitter. Facebooks neuer Kurznachrichtendienst Threads startet Donnerstag in den USA - Nutzer in der EU müssen allerdings noch warten.

Menlo Park. Die Twitter-Konkurrenz-App des Facebook-Konzerns Meta wird zunächst nicht in der Europäischen Union verfügbar sein. In den USA startet die an Metas Foto- und Videodienst Instagram angeschlossene Twitter-Kopie mit dem Namen Threads am Donnerstag. Instagram verweist auf noch offene regulatorische Fragen in der EU. Man werde aber laufend prüfen, die App auch in Europa anzubieten.

Threads gilt als potenziell stärkster Rivale für Twitter, weil die App auf das Netzwerk von hunderten Millionen bereits miteinander vernetzter Instagram-Nutzer zurückgreifen kann. Andere Konkurrenten von Twitter müssen solche Verknüpfungen erst aufbauen.

Bei Twitter kriselt es seit der Übernahme des Kurznachrichtendienstes durch Tech-Milliardär Elon Musk. Unter anderem fehlen nach der Abwanderung von Anzeigenkunden die Werbeeinnahmen, mit denen sich Twitter bisher finanzierte. Musk verärgerte Nutzer zuletzt auch mit einer Einschränkung für die Zahl der Tweets, die man sich pro Tag ansehen kann.