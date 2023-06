„Air Defender 2023“ führt zu Verspätungen am Airport Hamburg

Reisende stehen in einer langen Schlange vor der Sicherheitskontrolle am Hamburger Flughafen an.

250 Flugzeuge beteiligen sich an der Luftwaffenübung „Air Defender“, drei Lufträume in Deutschland sind direkt betroffen. Gleich am ersten Tag kommt es zu Beeinträchtigungen in der zivilen Luftfahrt.