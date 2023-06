Dax mit wenig Bewegung

Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag keine klare Richtung gefunden. Die Kursbewegungen der wichtigsten Indizes hielten sich in engen Grenzen. Börsianer erklären die Zurückhaltung an den Märkten mit der Aussicht auf eine restriktive Gangart der wichtigen Notenbanken im Kampf gegen die hohe Inflation. Der Markt setze auf weiter steigende Leitzinsen - umso mehr, nachdem die Bank of Canada am Mittwoch mit einer Erhöhung überrascht hatte. Zudem waren die Aktienkurse in den vergangenen Monaten bereits stark gestiegen.

Der deutsche Leitindex Dax notierte am Donnerstagvormittag 0,08 Prozent im Plus bei 15.973,13 Punkten. Tags zuvor hatte sich das Börsenbarometer einmal mehr an der Charthürde von 16.000 Punkten festgelaufen. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank um 0,22 Prozent auf 27.080,17 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es geringfügig nach unten.

Im Dax gaben die Aktien von Airbus um 0,28 Prozent nach. Der weltgrößte Flugzeugbauer lieferte im Mai trotz der jüngsten Teileknappheit so viele Verkehrsjets aus wie in keinem anderen Monat seit Jahresbeginn. Die Zahlen seien ermutigend, doch es sei noch zu früh, um nun auf den weiteren Verlauf zu schließen, schrieb Analyst Philip Buller von der Privatbank Berenberg. Der Fachmann rechnet angesichts der sehr komplexen Lieferketten mit weiteren stark schwankenden Auslieferungen im Jahresverlauf.

Schlusslicht im Dax waren die Papiere des Laborzulieferers Sartorius mit minus 2,7 Prozent.

Außerhalb der großen Indizes schnellten die Anteilsscheine von Evotec um 7,6 Prozent in die Höhe und profitierten damit von einem positiven Analystenkommentar der Citigroup. Vor allem die Einstufung als mögliches „Tesla der Biologika-Hersteller“ klang für die Anleger reizvoll. Die Story der hauseigenen Plattform Just - Evotec Biologics, mit der die Bayern seit Jahren werben, habe durch den jüngsten Deal mit der Novartis-Tochter Sandoz enorm an Kontur gewonnen, schrieb der Citi-Experte Peter Verdult.