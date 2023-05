Turbulenzen in USA und Schweiz

Turbulenzen in USA und Schweiz Bankenverband: Kreditvergabe in Deutschland „stabil“

Das Angebot hiesiger Banken an Finanzierungen ist nach Angaben des Bundesverbands deutscher Banken größer als die Nachfrage.

Kollabierte Banken in den USA, die Credit Suisse in Nöten - bringt das die hiesige Kreditvergabe in Gefahr? Der Bankenverband beruhigt: Im ersten Quartal seien sogar mehr Finanzierungen gewährt worden.