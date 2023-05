Innovationskraft deutscher Unternehmen sinkt

Die Corona-Pandemie hat den deutschen Unternehmen nach eigener Einschätzung viel an Mut und Kraft für Neues geraubt. (Symbolbild)

Was hat Corona mit Innovationen in der deutschen Wirtschaft gemacht? Laut einer Studie viel: Die Pandemie hat demnach den Unternehmen viel an Mut und Kraft für Neues geraubt.