Dax nimmt wieder Kurs auf 16.000 Punkte

Frankfurt/Main. Die Stärke im New Yorker Aktienhandel hat am Freitag auch die Kurse in Deutschland vorangetrieben. Der Dax stieg in den ersten Minuten nach der Xetra-Eröffnung bis auf 15.919 Punkte, zuletzt gewann er 0,52 Prozent beim Stand von 15.883,33 Punkten. Auf Wochensicht hat der Dax damit seine Verluste aufgeholt. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gewann im frühen Handel ebenfalls 0,52 Prozent auf 27.751,15 Zähler. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,2 Prozent höher.

An der Nasdaq-Börse hatte Meta am Vortag mit einem starken Quartalsbericht eine Rally ausgelöst. Nachbörslich hatte dann noch Amazon Zahlen präsentiert, mit einem starken Umsatz in der Cloud-Computing-Sparte. Der Konzern hatte Investoren aber mit Aussagen aufgeschreckt, wonach das Umsatzwachstum in der Sparte sich im April abgeschwächt hat.

Die anhaltende Stärke der großen US-Technologiewerte in dieser Woche sei zweifelsohne eine Erleichterung für Investoren, sagte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Sie hätten zuvor die Sorge gehabt, die Quartalszahlen könnten enttäuschen. Allerdings, so Hewson weiter, seien die Erwartungen auch sehr niedrig gewesen.