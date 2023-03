Dax sehr schwach

Börse in Frankfurt

Das Wort «Dax» steht im Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse an einer Tafel.

Ein Rückschlag an den US-Börsen hat den Dax am Freitag auf Talfahrt geschickt. Kurz nach dem Handelsstart gab der deutsche Leitindex um 1,93 Prozent auf 15.331,08 Punkte nach. Auf Wochensicht droht ein Verlust, nachdem er am Dienstag bei 15.706 Punkten noch auf ein Dreizehnmonatshoch geklettert war.