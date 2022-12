Wieder mehr Firmen in Berlin und Brandenburg insolvent

Berlin/Frankfurt. Trotz Corona-Krise sind die Unternehmensinsolvenzen in Berlin und Brandenburg auch dank staatlicher Hilfe jahrelang zurückgegangen – doch dieser Trend kehrt sich offenbar allmählich um. In beiden Bundesländern hat sich die Zahl der zahlungsunfähigen Firmen in 2022 wieder erhöht, wie aus einer jüngst veröffentlichten Analyse der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervorgeht.

Demnach kamen in Berlin auf 10.000 Unternehmen 86 Insolvenzen und damit vier mehr als im Jahr davor. In Brandenburg stieg die Quote sogar von 29 auf 42 Insolvenzen im Vergleichszeitraum.

Während Brandenburg damit weiter unter der durchschnittlichen bundesweiten Quote bleibt, liegt Berlin erneut deutlich darüber: Laut Creditreform lag die gesamtwirtschaftliche Insolvenzquote in ganz Deutschland bei 49 Pleiten pro entsprechender Unternehmenszahl.

Der Analyse zufolge liege das an einem Auslaufen der Corona-Hilfen. „Die staatlichen Hilfsmaßnahmen verhinderten in den vergangenen Jahren einen Anstieg der Insolvenzzahlen“, teilte Creditreform mit. „Und mehr noch: Sie führten zu einem paradoxen Rückgang der Fälle.“ Die Energiekrise könne nun dafür sorgen, dass sich diese Zahlen wieder normalisierten.

Berlin und Brandenburg: Zahl der Insolvenzen steigt noch moderat

Die Wirtschaftsauskunftei hatte immer wieder davor gewarnt, dass durch die Hilfen des Staates „Zombie-Unternehmen“ künstlich am Leben gehalten würden. Um eine Pleitewelle infolge der Pandemie abzuwenden, hatte der Staat die Pflicht zum Insolvenzantrag bei Eintritt von Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit zeitweise ausgesetzt. Außerdem gab es Ausnahmeregelungen für Firmen, die im Sommer 2021 Schäden durch Starkregen oder Überflutung erlitten haben.

Bezogen auf Deutschland steigen die Zahlen laut Unternehmen zum ersten Mal seit 2009 wieder. Nach dieser Schätzung wird es im laufenden Jahr bundesweit 14.700 Betriebe erwischen, darunter besonders Kleinbetriebe mit maximal zehn Mitarbeitern. In Summe könnten damit 175.000 Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Noch falle der Anstieg der Insolvenzen mit vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr jedoch moderat aus.

Staatshilfen verzerren die Situation in Deutschland

„Die anhaltende Inflation, die steigenden Zinsen und Energiekosten sowie eine zunehmend verschärfte Wettbewerbssituation gehen bei vielen Unternehmen an die Substanz“, erläuterte der Leiter der Creditreform-Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch, anlässlich der Vorstellung der Zahlen am Dienstag in Frankfurt am Main.

Wie andere Experten aus der Branche rechnet auch Creditreform mit einem weiteren Anstieg der Unternehmensinsolvenzen im nächsten Jahr: Der Anstieg von 2021 auf 2022 sei moderat, „dürfte aber erst der Auftakt für eine weitere Beschleunigung des Insolvenzgeschehens sein“, so das Unternehmen.

In dem noch stark von der Corona-Pandemie geprägten Jahr 2021 hatte es nach amtlichen Angaben in Deutschland mit 13.993 Fällen so wenige Firmenpleiten gegeben wie nie seit Einführung der aktuellen Insolvenzordnung im Jahr 1999.

Weitere Indikatoren machen trotz Corona-Folgen und Energiekrise Mut

Dass der Anstieg noch verhalten ausfällt, zeigt auch der Vergleich mit dem Wirtschaftskrisen-Jahr 2009: Damals gingen fast 33.000 Unternehmen pleite. Mut macht weiter, dass sich der aus der Insolvenz entstehende Schaden laut Creditreform in diesem Jahr nur auf eine Schadenssumme von 36 Milliarden Euro beläuft, nach 51 Milliarden im Vorjahr.

So behauptet sich die deutsche Wirtschaft trotz aller Probleme besser als von Volkswirten erwartet. Im dritten Quartal legte die Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent zum Vorquartal zu. Weil der Staat wie schon in der Corona-Pandemie Milliarden in die Hand nimmt, um Bürger sowie Unternehmen zu entlasten, und die Gasspeicher inzwischen gefüllt sind, haben sich die lange Zeit düsteren Prognosen aufgehellt. „Die Rezession verliert ihren Schrecken“, stellte kürzlich Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater fest.

Unterdessen fordert die CDU im Abgeordnetenhaus von Berlin eine schnellere und unbürokratischere Unterstützung der Unternehmen. Die Stadt prägten vornehmlich kleine Firmen, die besonders krisenanfällig seien.

Christian Gräff, wirtschaftspolitischer Sprecher der Fraktion, sagte: „Berlin ist trauriger Spitzenreiter bei den Unternehmensinsolvenzen. Das zeigt die kritische Lage in unserer Wirtschaft gerade in der Energiekrise.“ Dabei fehle es nicht an Geld, die Koalition aus SPD, Grünen und Linken hätte jedoch viel zu lange auf den Bund gewartet, ehe ein Entlastungspaket in Höhe von drei Milliarden Euro beschlossen worden sei.