Börse in Frankfurt Dax zollt jüngster Rally Tribut

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Die Kursrally der vergangenen Tage hat am Freitag zu Gewinnmitnahmen im Dax geführt. Hinzu kommen die in Summe negativen Vorgaben der US-Börsen. Nachdem der Leitindex am Vortag noch über 13.200 Punkte geklettert war, ging es nun um 0,67 Prozent auf 13.123,32 Punkte abwärts. Damit bleibe der Dax aber weiter widerstandsfähig, betonte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Das Wochenplus beläuft sich immer noch auf etwas mehr als drei Prozent.