Bundesregierung Kohlekraftwerke aus Reserve dürfen länger am Netz bleiben

Neben Steinkohlekraftwerken sollen ab Anfang Oktober auch Braunkohlekraftwerke in den Strommarkt zurückkehren.

«Wir benötigen in den nächsten zwei Wintern jede Kilowattstunde», sagt FDP-Fraktionschef Dürr. Dazu sollen Kohlekraftwerke bis Ende März 2024 am Netz bleiben dürfen. Das Ringen um die AKW hält derweil an.