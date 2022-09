Zahl der Beschwerden wegen Flugreisen steigt deutlich

Volle Flughallen, Probleme mit dem Gepäck - vielen Flugreisenden wurde der Start in den Urlaub in diesem Jahr vergrätzt.

Lange Warteschlangen, verspätete oder gestrichene Flüge: Der holprige Start in den Urlaub hat so manchen Flugreisenden in diesem Sommer verärgert. Die Zahl der Beanstandungen verdreifacht sich.