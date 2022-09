Das Logo des russischen Ölkonzerns Rosneft ist an der Wand der Rosneft-Zentrale in Moskau zu sehen.

Berlin. Zur Sicherung des Betriebs der Raffinierien in Schwedt, Karlsruhe und Vohburg stellt die Bundesregierung die Rohölimporteure Rosneft Deutschland und die RN Refining & Marketing GmbH unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Freitagmorgen in Berlin mit.

© dpa-infocom, dpa:220916-99-781846/2 (dpa)