Lufthansa: Piloten streiken am Freitag

Die Maschinen dürften am Freitag vielfach am Boden bleiben: Die Lufthansa-Piloten wollen streiken.

Berlin. Am Freitag dürfte es im Luftverkehr in Deutschland kräftig ruckeln: Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ruft zum Streik auf. Dies teilte die Gewerkschaft in der Nacht zu Donnerstag mit. Es handle sich um ganztägige Arbeitsniederlegungen, mit Beginn um 0.01 Uhr und einem Ende um 23.59 Uhr. Grund seien die erneut gescheiterten Verhandlungen mit der Lufthansa-Konzernspitze. Neben den Linienflügen sind auch Flüge der Lufthansa Cargo von dem Ausstand betroffen. Lesen Sie hier: Flugverspätung: So kommen Passagiere an ihre Entschädigung

Cockpit-Sprecher Matthias Baier erklärte, die Lufthansa habe einen Verhandlungstermin diese Woche zwar wahrgenommenen, "aber nicht genutzt, um sich mit einem verbesserten Angebot auf die Forderungen der Gewerkschaft zuzubewegen". Baier fügte hinzu: "Daher bleibt uns nur, mit einem Arbeitskampf unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen." Auch interessant: Urlaub auf Mallorca: Urlauber sitzen stundenlang in überhitztem Ryanair-Flugzeug fest

Streik bei Lufthansa: Das fordern die Piloten

Es brauche ein "deutlich verbessertes Angebot", nicht nur einen "Ausgleich des Reallohnverlustes", sondern eine "zukunftsfähige Lösung für die Vergütungsstruktur in allen Berufsgruppen". Die Gewerkschaft fordert eine Gehaltserhöhung von 5,5 Prozent für 2022, einen automatischen Inflationsausgleich sowie eine Anpassung der Tarifstruktur. Die Lufthansa hat sich zur Streikankündigung bislang nicht geäußert. Lesen Sie auch: Urlaub in Griechenland: Rentnerin pinkelt auf Sitz von Flugzeug und rastet aus

Für das Bodenpersonal hatte die Gewerkschaft Verdi Anfang August eine Tarifeinigung mit der Lufthansa erzielt, die deutliche Lohnsteigerungen vorsieht. Zuvor hatte es einen mehr als 26-stündigen Warnstreik der Beschäftigten am Boden gegeben. Die Lufthansa musste deswegen mitten in der Ferienzeit mehr als 1000 Flüge streichen. (fmg/afp)

