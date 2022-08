Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt Dax legt nach Rücksetzer wieder zu

Frankfurt/Main. Der Dax hat sich am Donnerstag nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte gefangen. In der ersten Handelsstunde legte der deutsche Leitindex um 0,42 Prozent auf 13.683,70 Punkte zu.

Am Mittwoch war der Dax nach einwöchiger Gewinnstrecke auf dem Weg zur 14.000-Punkte-Marke gescheitert. Die zurückgekehrte Furcht vor hohen Zinsen und wirtschaftlicher Schwäche hatte das Barometer um gut zwei Prozent nach unten gedrückt. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Donnerstag 0,43 Prozent auf 27.662,09 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,1 Prozent.

An der Wall Street hatte sich am Vorabend nach der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Notenbank-Sitzung nicht mehr allzu viel getan. Das hohe Tempo der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed wird sich wohl auf absehbare Zeit abschwächen. Zunächst seien aber weitere Zinserhöhungen angemessen, heißt es in dem Protokoll. Oberstes Ziel der Fed bleibt die Verringerung der Inflation.

Unternehmensseitig steht am vorletzten Handelstag der Woche eher wenig auf der Agenda. Die Titel der Shop Apotheke wurden von Nachrichten der Schweizer Konkurrentin Zur Rose bewegt und gewannen 5,8 Prozent. Zur Rose erzielte im ersten Halbjahr weniger Umsatz und rutschte noch tiefer in die Verlustzone. Dennoch peilt das Unternehmen an, bereits 2023 die Gewinnschwelle zu erreichen und damit ein Jahr früher als bislang geplant.

Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland ist bei der Übernahme des schwedischen Bremsenherstellers Haldex am Ziel. Zum Ende der Annahmefrist kontrolliert SAF-Holland gut 93 Prozent der Haldex-Aktien. Das Übernahmeangebot hatte unter der Voraussetzung gestanden, dass SAF-Holland 90 Prozent der Anteile erhält. Die Aktien von SAF-Holland gewannen zwei Prozent.

