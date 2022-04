Elon Musk übernimmt Twitter: Tesla-Chef kauft Social-Media-Plattform

Tesla-Gründer Elon Musk will den Onlinedienst Twitter komplett übernehmen und von der Börse nehmen. Er hält schon jetzt 9,2 Prozent der Anteile und ist damit größter Einzelaktionär.

Elon Musk will Twitter kaufen und von der Börse nehmen

Berlin. Twitter hat das Kaufangebot von Elon Musk angenommen. Wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte, übernimmt der Tesla-Chef das Soziale Netzwerk für etwa 44 Milliarden Dollar. Musk will Twitter von der Börse nehmen und zu einem Privatunternehmen machen. Kurz zuvor gab die New Yorker Börse bekannt, den Handel mit Twitter-Aktien zunächst auszusetzen – man "erwarte News".

Musk bekundete vor rund zehn Tagen die Absicht, Twitter übernehmen zu wollen - und erklärte dies mit angeblichen Einschränkungen der Redefreiheit bei dem Kurznachrichtendienst, die er abstellen wolle. Twitter hatte sich zunächst gegen den Kauf durch Elon Musk gewehrt.

Elon Musk will Twitter zu einer "globalen Plattform für Redefreiheit" machen

Elon Musk zählt zu den aktivsten prominenten Twitter-Nutzern und hat rund 83 Millionen Follower. Er kündigte an, Twitter zu einer "globalen Plattform für Redefreiheit" machen zu wollen, weil dies wichtig für die Zivilisation sei. Musks Versprechen einer lockeren Regulierung sorgten für Kritik von Experten wie dem früheren Facebook-Sicherheitschef Alex Stamos. Man erhöhe den Wert einer Plattform nicht, indem man sie zu 99,9 Prozent mit Pornografie sowie Anzeigen für gefälschte Marken-Sonnenbrillen und Potenzmittel befüllen lasse, schrieb er bei Twitter.

Musks Kritik am Stand der Redefreiheit bei Twitter findet Anklang unter anderem bei Anhängern von Ex-Präsident Donald Trump und anderen US-Konservativen. Sie wettern schon lange unter anderem dagegen, dass Twitter und andere Online-Plattformen gegen Falschinformationen rund um das Coronavirus sowie Trumps ungedeckte Wahlbetrugs-Vorwürfe vorgingen. (mit dpa)