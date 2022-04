Dax startet nach Ostern mit Verlusten

Frankfurt/Main. Der Dax ist nach dem Osterwochenende mit Verlusten in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex büßte am Dienstag nach einer halben Handelsstunde 1,12 Prozent auf 14.005,91 Punkten aus.

Zwischenzeitlich war er kurz unter die Marke von 14.000 Punkten gesunken. Der MDax gab um 0,72 Prozent auf 30.449,78 Zähler nach und der Eurozonen-Index EuroStoxx verlor 1,2 Prozent.

Experten verwiesen auf die internationalen Vorgaben, zumal andere wichtige Weltbörsen am Ostermontag schon wieder geöffnet waren. In den USA hatte der Dow Jones Industrial zu Wochenbeginn leicht im Minus geschlossen, und an den China-Börsen machen die anhaltenden Lockdown-Maßnahmen den Anlegern derzeit weiter zu schaffen - mit befürchteten Folgen für die internationalen Lieferketten.

"Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt lassen weiter auf sich warten und mit den neuen russischen Vorstößen in der Ostukraine ist wohl kaum mit einer erhöhten Risikobereitschaft zu rechnen", hieß es am Morgen von der Helaba. Das Bankhaus Metzler verwies außerdem auf die anhaltend hohe Inflation und die geldpolitischen Perspektiven als Stimmungsbremse, bevor die Berichtssaison in den kommenden Tagen mit diversen US-Hochkarätern "so richtig Fahrt aufnimmt".

In Deutschland sackten zu Beginn der Handelswoche die in den vergangenen Monaten besonders stark unter Druck geratenen Aktien von Hellofresh um 2,5 Prozent ab. Das US-Analysehaus Bernstein Research nannte für den Kochboxenlieferanten mit 32 Euro ein im Analystenvergleich besonders niedriges Kursziel. Sein zentrales Argument sind die Sorgen um die Profitabilität, da das Unternehmen viel Geld in die Werbung neuer Kunden sowie in neue Produktionseinrichtungen stecke. Gleichzeitig gehe aber wohl die Nachfrage zurück, da die Gastronomie nach dem Ende der Corona-Einschränkungen wieder erstarke.

Neben Hellofresh verloren auch andere einstige Corona-Gewinner aus den Online-, Technologie- und Gesundheitssektoren. Die Papiere von Delivery Hero, Zalando, Sartorius, Teamviewer, Stratec und der Shop Apotheke büßten zwischen 1,9 und 3,8 Prozent ein. Die Anteile des Corona-Impfstoff-Pioniers Biontech sackten im Tradegate-Handel um fast sechs Prozent ab.

