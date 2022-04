Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Dax schwach - aber nur kurz unter 14 000 Punkte

Frankfurt/Main. Vor wichtigen US-Inflationsdaten steht der deutsche Aktienmarkt weiter unter Druck. Auch die ZEW-Konjunkturdaten, die etwas besser als erwartet ausgefallen waren, konnten daran am Vormittag nichts ändern.

Nach anfänglichen Verlusten von mehr als zwei Prozent notierte der Dax gegen Mittag bei 14021,24 Zählern - ein Minus von 1,15 Prozent. Entscheidend für den weiteren Verlauf könnten am Nachmittag die US-Verbraucherpreisdaten sein.

Der MDax gab zuletzt um 0,58 Prozent auf 30 399 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,8 Prozent. Am Vortag war bereits in den USA der Ausverkauf der Technologie-Werte bei steigenden Anleihen-Renditen weitergegangen, ehe am Morgen auch Asiens Börsen überwiegend Verluste verzeichneten.

