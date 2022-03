Industrie mahnt wegen Corona-Zahlen zu Vorsicht

Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), fordert die Politik auf, für eine höhere Impfquote in der Bevölkerung zu sorgen.

Die Regierung will in wenigen Tagen die meisten Corona-Maßnahmen streichen. Ist das verantwortbar angesichts steigender Infektionszahlen? BDI und VDMA sind in Sorge.