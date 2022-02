Berliner Wirtschaft besorgt über Konflikt mit Russland

Die Firma Berlin Chemie in Berlin in Adlershof hat auch Niederlassungen in Moskau und Kiew.

Berlin/Cottbus. Bei Berlin Chemie in Adlershof schauen sie in diesen Tagen mit noch ein wenig mehr Sorgen nach Osten als andere Menschen. Das Pharma-Unternehmen bearbeitet für die italienische Mutterfirma Menarini den osteuropäischen und zentralasiatischen Markt, unterhält unter anderem Niederlassungen mit eigenen Mitarbeitern in Moskau und in Kiew.

Ob und wie der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine das Geschäft mit Herz-Kreislauf-Präparaten, Schmerzmitteln und Medizin gegen Gicht und andere Leiden beeinträchtigt, konnte ein Firmensprecher am Mittwoch nicht sagen. Auch Folgen der möglichen Sanktionen des Westens seien für den Arzneimittel-Hersteller noch nicht absehbar.

IHK: Russland auf Platz 11 der Berliner Handelspartner

Klar ist aber, dass Berlin Chemie und die anderen Berliner Pharmaunternehmen in der Stadt die engsten Beziehungen aller Berliner Wirtschaftssektoren zu Russland pflegen. Und der frühere Volkseigene Betrieb mit seinen traditionellen Beziehungen ist ein wichtiger Akteur.

Ein knappes Drittel der Berliner Ausfuhren nach Russland liefert die Pharma-Branche. Zuletzt waren das Waren für mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr. Ein Fünftel der Exporte entfallen auf den Maschinenbau, ein Zehntel auf elektronische Anlagen.

Insgesamt verkauften Berliner Firmen nach den bisher vorliegenden Zahlen nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) zwischen Januar und November 2021 Waren für 363 Millionen Euro nach Russland. Damit steht das Land in der Liste der Berliner Handelspartner auf Platz 11.

Von den 145 Berliner Firmen, die sich an der jüngsten Außenhandelsumfrage der IHK beteiligt haben, ist jedes Dritte in Russland aktiv. Die Aussichten wurden aber schon vor der jüngsten Eskalation des Konfliktes mit der Ukraine und dem Westen als eher mäßig eingeschätzt. Mit Äußerungen zu ihrem Russland-Engagement halten sich Berliner Unternehmer aber derzeit zurück.

Ukraine spielt für Berlins Wirtschaft eine eher untergeordnete Rolle

Im Technologiepark Adlershof, wo traditionell viele frühere Gründer aus DDR-Zeiten enge Kontakte in den Osten pflegten, haben einige Firmen die Beziehungen sogar einschlafen lassen, wie es von der Betreibergesellschaft Wista hieß.

Die Ukraine spielt trotz ihrer mehr als 40 Millionen Einwohner für Berlins Wirtschaft eine eher untergeordnete Rolle. 87 Millionen betrug zuletzt das Exportvolumen, das bedeutete Rang 37 unter den Berliner Ausfuhrmärkten.

In der Kammern und in den Unternehmen geht die Sorge vor russischen Hackerangriffen auf ukrainische Einrichtungen in Berlin um und bei verschärften Sanktionen auch auf Logistikziele wie Häfen um, durch die Lieferketten weiter gestört werden könnten.

Südbrandenburgs Wirtschaft ist mit Russland verflochten

Enger verflochten als die Wirtschaft in Berlin sind Brandenburger Firmen mit Russland und der Ukraine, vor allem im Süden des Landes bestehen enge Bindungen. „Viele unserer Mitgliedsbetriebe blicken mit Sorge auf die politische Entwicklung“, sagte Wolfgang Krüger, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Cottbus. Das Ausfuhrvolumen aus Brandenburg Richtung Russland, Ukraine und Belarus betrug ihm zufolge im vergangenen Jahr 307 Millionen Euro.

Bisher sind soweit bekannt aber von westlichen Staaten und der Europäischen Union noch keine Sanktionen verhängt oder angedroht worden, die den normalen Warenverkehr oder die Ausfuhr von Medikamenten wie von Berlin-Chemie verbieten.

Das am Dienstag von den EU-Außenministern verabschiedete Sanktionspaket der EU-Kommission umfasst nach Angaben aus Brüssel ein Handelsverbot für russische Staatsanleihen, um eine Refinanzierung des russischen Staates zu erschweren. Zudem sollen mehrere Hundert Personen und Unternehmen auf die EU-Sanktionsliste kommen.

„Mit der Zuspitzung des Konfliktes droht eine massive Störung der Lieferketten und eine weitere Explosion der Energiekosten, unter denen die Unternehmen heute schon stark leiden“, warnte der Cottbusser IHK-Chef Krüger. Vor allem Unternehmen aus den Branchen Maschinenbau, Gummi und Kunststoff, Nahrungs- und Futtermittel sowie Landwirtschaft und Kraftfahrzeugbau und -zulieferer seien stark beim Export in die Zielländer. Gerade die Ukraine hat nach Angaben der IHK Cottbus spürbar an Bedeutung gewonnen.

Im vergangenen Jahr lagen die Einfuhren aus den Ländern bei rund 4,1 Milliarden Euro, hier vor allem Öl und Gas. „Die Umsätze sind nicht einfach durch andere Märkte zu ersetzen“, sagte der IHK-Hauptgeschäftsführer. Die Einfuhren seien unter anderem für den Chemiekonzern BASF am Standort Schwarzheide wichtig, für die Rohstoff- und Energiesicherheit des PCK Schwedt „die Lebensader“.

