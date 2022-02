Verbraucherpreise in Tschechien um fast 10 Prozent gestiegen

Autos stehen an einer Tankstelle an der deutsch-tschechischen Grenze. Die tschechischen Verbraucherpreise sind zu Jahresbeginn so stark gestiegen wie seit über zwei Jahrzehnten nicht mehr.

Die Inflation steigt in der EU immer weiter. In Tschechien sind die Verbraucherpreise nun so stark gestiegen wie in den letzten zwanzig Jahren nicht mehr.