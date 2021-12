Automobilindustrie Tesla ruft rund 200.000 Fahrzeuge in China zurück

Fahrzeuge des "Models 3" stehen vor der Tesla-Fabrik in Shanghai.

Nach dem Rückruf von knapp einer halben Million Fahrzeugen in den USA ruft Tesla rund 200.000 Autos in China zurück. Ob auch Fahrzeuge in Deutschland betroffen sind, ließ sich bislang nicht klären.