Impuls- und Ratgeber: Fashion Hub Berlin startet

Die Fashion Week hat ihren festen Platz im Modekalender. Nun soll eine neuer Hub in Berlin die Branchen bei den Themen Innovationen und Nachhaltigkeit unterstützen.

Berlin. Der vom Berliner Senat mit 1,7 Millionen Euro unterstützte Fashion Hub hat seine Arbeit aufgenommen. Das teilte die Senatsverwaltung für Wirtschaft am Montag mit. Der Fashion Hub sei der Mitteilung zufolge neben der Modewoche Fashion Week ein weiterer „Meilenstein für Berlin als Hotspot der Mode- und Kreativszene mit internationaler Strahlkraft und Weisungsstärke“. Die Arbeit des Fashion Hubs, der vor allem eine Anlaufstelle für die Themen Innovation, Nachwuchs, Nachhaltigkeit und Digitalisierung sein soll, sei mit den eingeplanten Finanzmitteln zunächst bis 2025 sichergestellt, hieß es.

Für Aufbau und Betrieb des Fashion Hubs seien visionäre Partnerinnen gewonnen worden, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Montag. MM04 Gilgenmann & Schaffrin GbR, Sourcebook GmbH und Belius GmbH hätten sich Pop zufolge in einem mehrstufigen Europa-weiten Vergabeverfahren durchgesetzt. Ausschlaggebende Kriterien der Vergabe seien unter anderem die Qualität der Maßnahmen und Leistungen, die Qualität des Geschäftsmodells sowie die Kompetenzen, Qualifikationen und Erfahrungen des eingesetzten Personals gewesen.

Hub soll Innovations- und Wirtschaftskraft der Modebranche in Berlin steigern

„Der Modestandort Berlin erhält mit dem gemeinsam umgesetzten Fashion Hub einen zentralen Anlaufpunkt, der die Herausforderungen und Chancen der Modewirtschaft neu denken und zukunftsfähige Antworten auf die drängenden Fragen der Branchen gestalten wird“, sagte Pop zum Start des Fashion Hubs weiter. Die künftigen Betreiber der neuen Anlaufstelle für die Modebranche ließen sich so zitieren: „Mit Belius, Sqetch und studio MM04 vereinen wir langjährige Erfahrung in der kreativwirtschaftlichen Entwicklung von Räumen, Umsetzung von digitalen Services sowie umfangreiche Nachhaltigkeitsexpertise. Mit dem Fashion Hub bekommt Berlin einen Ort, der die Themen Nachhaltigkeit, Innovation und Ästhetik vereint und der Mode in der Stadt internationale Strahlkraft verleiht.“

Ziel des neuen Hubs ist es, die Innovations- und Wirtschaftskraft der Modebranche zu steigern und Berlin als europaweit führenden Standort für Nachhaltigkeit, Innovation und Technologie in der Mode zu profilieren und zu stärken. Wegen den Auswirkungen der Corona-Krise hatte der Senat auch die Modewirtschaft unterstützen müssen. Seit 2020 waren fünf Millionen Euro geflossen. Der Hub soll nun Entwicklung, Prototyping, Produktion, Marktfähigkeit und die Präsentation zukunftsweisender Lösungen fördern. Zudem solle das neue Zentrum auch Anlaufpunkt für Vernetzung, Kooperation und Beratung sein. Wo genau in der Stadt der Hub angesiedelt wird, ist aber noch offen.