Wirtschaft in Berlin

Wirtschaft in Berlin Unternehmensnachfolge: Wenn der Abschied schwerfällt

Viele Firmenchefs in Berlin und Brandenburg sind älter als 55 Jahre und müssen sich Gedanken darüber machen, wer einmal ihr Lebenswerk weiterführen soll.

In vielen Firmen Berlins und Brandenburgs steht demnächst die Übergabe an einen Nachfolger an. Nur selten gelingt das reibungslos.