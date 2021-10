Bericht: Facebook will Firmennamen ändern

Der Tech-Gigant will für mehr bekannt sein als für soziale Medien - und ist offenbar zu einem drastischen Schritt bereit. Jüngst hatte Facebook bereits verkündet, in der EU 10.000 neue Jobs zu schaffen.

Menlo Park. Facebook möchte einem Medienbericht zufolge seinen Firmennamen ändern.

Um den Fokus auf die virtuelle Welt "Metaverse" zu legen, soll es in der kommenden Woche einen Namenswechsel geben, berichtet das US-Technologie-Portal "The Verge". Das als gut vernetzt geltende Portal beruft sich auf eine Quelle "mit direkter Kenntnis der Angelegenheit".

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg wolle auf der Connect-Konferenz des Unternehmens am 28. Oktober darüber sprechen. Die Änderung solle das Bestreben des Tech-Giganten signalisieren, für mehr als nur soziale Medien bekannt zu sein.

Keine Stellungnahme von Facebook

Dem Bericht zufolge würde die Umbenennung des Konzerns wahrscheinlich die blaue Facebook-App als eines von vielen Produkten unter einer Muttergesellschaft positionieren, die Gruppen wie Instagram, WhatsApp, Oculus und mehr beaufsichtigt. Facebook lehnte eine Stellungnahme zunächst ab.

Facebook will in den kommenden fünf Jahren in der Europäischen Union 10.000 neue hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen, um die virtuelle Welt "Metaverse" aufzubauen, wie das Unternehmen in einem Blogeintrag ankündigte.

