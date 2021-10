Corona-Kontrollen Verband: Ohne digitale Dokumente droht Chaos an Flughäfen

Eine Passagiermaschine setzt zur Landung auf dem Frankfurter Flughafen an.

Bis zu acht Stunden an Flughäfen warten? Das könnte so kommen, wenn der Flugverkehr in Gang kommt und Corona-Tests und Impfzertifikate weiter auf Papier kontrolliert werden, warnt der Branchenverband.