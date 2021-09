42.400 neue Jobs innerhalb eines Jahres in Berlin

Berlins Wirtschaft befindet sich nach der Corona-Krise im Aufholprozess. Innerhalb eines Jahres entstanden mehr als 42.000 neue Jobs, so der am Mittwoch veröffentlichte Konjunkturbericht der Wirtschaftsverwaltung.

Berlin. Nach den spürbaren Einschnitten durch die Corona-Pandemie hat die Berliner Wirtschaft im ersten Halbjahr weiter Boden gut gemacht. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe hervor, der die wirtschaftliche Entwicklung bis Ende Juni beschreibt.

Demnach habe sich die Wirtschaft weiter stabilisiert und stehe nun besonders mit Blick auf die Beschäftigung wieder besser da, hieß es. Dem Bericht zufolge gab es Stand Ende Juni 1,582 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der Stadt. Dies seien 42.400 Arbeitsstellen mehr als noch vor einem Jahr gewesen. Das Job-Plus im Land Berlin lag bei 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Bundesweit nahm die Beschäftigung hingegen nur um 1,4 Prozent zu. Die Arbeitslosenquote ist derweil noch immer höher als vor der Krise, lag im August bei 9,7 Prozent (August 2019: 8,0 Prozent).

Ramona Pop: Zeit als Hauptstadt der Arbeitslosigkeit sei passé

„Die Zeit als Hauptstadt der Arbeitslosigkeit ist endgültig passé. Seit 2016 ist die Berliner Wirtschaft stets über dem Bundesschnitt gewachsen – und stand damit meist auf dem ersten oder zweiten Platz der Bundesländer. In den letzten fünf Jahren sind in Berlin mehr als 170.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze entstanden – trotz Corona“, resümierte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) laut Mitteilung. Ihr zufolge habe sich der Fokus auf Zukunftsbranchen und Innovation auch auf dem Arbeitsmarkt für bezahlt gemacht.

Dem Bericht zufolge haben vor allem die Firmen aus dem Gesundheitsbereich und der Digitalwirtschaft einen großen Anteil am neuen Berliner Job-Wunder: So entstanden zwischen Juni 2020 und Juni 2021 mit Abstand die meisten neuen Arbeitsplätze im Health-Sektor (9700 Stellen) gefolgt von neuen Jobs im Bereich Information und Kommunikation (9100 Stellen). Die zunehmende Bedeutung der digitalen Start-up-Szene für den Wirtschaftsstandort Berlin belegt auch der Vergleich mit der bundesweiten Entwicklung in dem Sektor: Während in der gesamten Bundesrepublik der Zuwachs bei IT-Jobs bei 4,2 Prozent lag, gab es in Berlin in dem Bereich ein Job-Plus von 7,7 Prozent.

Viele Beschäftigte aus dem Gastronomie-Bereich haben die Branche verlassen

Sorgen macht die Entwicklung in der Gastronomie, die noch immer die Folge von den zeitweiligen Schließungen von Cafés und Restaurants während der Pandemie zu spüren bekommt: Innerhalb eines Jahres ging die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten um 7200 zurück. Mittlerweile suchen zahlreiche Betriebe wieder Mitarbeiter. Nur: Viele einstige Mitarbeiter in der Gastronomie haben der Branche den Rücken gekehrt und bereits in anderen Bereichen eine neue Arbeitsstelle gefunden. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) geht davon aus, dass im vergangenen Jahr gut 25.000 Menschen der Gastro-Branche in der Hauptstadt den Rücken gekehrt haben.

Auch die Tourismuswirtschaft in der deutschen Hauptstadt leidet weiter deutlich unter den Eindrücken der Corona-Pandemie: Laut des Konjunkturberichts fiel die Zahl der Übernachtungen im Juni zwar um gut 25 Prozent höher aus als noch im Vorjahresmonat. Dennoch sei damit nur gut ein Viertel des Niveaus des Vor-Corona-Jahrs 2019 erreicht worden. Noch deutlicher ist der Rückgang an der Gästeentwicklung abzusehen: Laut des Berichts war die Zahl der Gästeankünfte im zweiten Quartal dieses Jahres um 84,7 Prozent (Inland) beziehungsweise 78,8 Prozent (Ausland) geringer als im Vergleichszeitraum 2019.

Einzelhandel und Industrie haben sich erholt

Stabilisiert hat sich der Berliner Einzelhandel: Nach einem Umsatzminus von 1,3 Prozent in den ersten drei Monaten dieses Jahres, ergab sich aufgrund des stärkeren zweiten Quartals insgesamt ein Umsatzwachstum für das erste Halbjahr von real 2,2 Prozent. Vor allem der Online-Handel mit einem Umsatzplus von rund 28 Prozent im ersten Halbjahr boomte.

Gut gefüllt seien auch die Auftragsbücher der Berliner Industrie sowie die der Berliner Bauwirtschaft, erklärte Wirtschaftssenatorin Pop. „Noch ist die Lage pandemiebedingt und auch durch Lieferengpässe fragil. Ich bin aber optimistisch, denn das produzierende Gewerbe zeigt sich gefestigt“, sagte sie.

Wirtschaftswachstum von drei Prozent erwartet

Für 2021 stehen aus Sicht der Wirtschaftsverwaltung die Zeichen insgesamt wieder auf Wachstum. Aktuell sei für Berlin im laufenden Jahr mit einem Anstieg der Wirtschaftsleistung um gut drei Prozent zu rechnen, sagte Pop. Der wichtigste Treiber und Impulsgeber bleib aus ihrer Sicht die Digitalwirtschaft. Pop verwies auch auf eine Statistik, wonach im ersten Halbjahr 4,1 Milliarden Euro und damit mehr als die Hälfte der bundesweiten Investitionen an Start-ups aus Berlin geflossen seien. „Mit der Investitionsankündigung von Google und mittlerweile 5 DAX-Unternehmen am Standort gehen wir einen weiteren Schritt zur digitalen und ökologischen Transformation der Wirtschaft. Ich bin zuversichtlich, dass die Hauptstadt nach der Corona-Krise wieder kräftig durchstartet“, so die Wirtschaftssenatorin.