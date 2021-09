Nachhaltigkeit noch kein Faktor für neue Geschäftsfelder

Nachhaltiges Wirtschaften spielt für viele Unternehmen in Berlin und Ostdeutschland eine Rolle. Doch bei der praktischen Umsetzung gibt es noch Luft nach oben, so eine Studie.

Berlin. Einer neuen Studie zufolge hat das Thema Nachhaltigkeit für den Mittelstand in den ostdeutschen Bundesländern und Berlin bei der Suche nach neuen Geschäftsfeldern nur eine untergeordnete Bedeutung. Das geht aus der am Dienstag veröffentlichten Mittelstandsstudie der Commerzbank „Wirtschaft im Umbruch: Die Chancen des ‚Green Deal‘“ hervor, die das Marktforschungsunternehmen forsa erstellt hat. Befragt wurden in zwei Zeiträumen – vor und inmitten der Coronakrise – insgesamt 411 Unternehmen mit mindestens zwei Millionen Euro Jahresumsatz.

Demnach gaben lediglich 13 Prozent der befragten Firmen an, dass sie vor dem Hintergrund des Themas Nachhaltigkeit bereits neue Geschäftsfelder erschlossen und aufgebaut haben. 20 Prozent befinden sich noch auf der Suche nach neuen Verdienstmöglichkeiten, 67 Prozent planen hingegen keine Veränderungen. „Hier sehen wir durchaus Luft nach oben“, sagte Sabrina Kensy, Bereichsvorständin Firmenkunden Ost bei der Commerzbank, am Dienstag.

Viele Firmen haben noch keine Nachhaltigkeitsstrategie

Für die Mehrheit der befragten Firmen sei Nachhaltigkeit derzeit noch primär ein Image- und Reputationsthema: Geschäftliche Potenziale würden noch nicht umfassend gehoben, so die Studie. Das liegt offenbar auch daran, dass sich bislang nur eine Minderheit der Unternehmen umfassend mit dem Thema beschäftigt hat. Der Befragung zufolge hat nur ein Drittel der ostdeutschen Unternehmen eine konkrete Nachhaltigkeitsstrategie. Knapp 40 Prozent der Firmen haben eine solche nicht. Bei 30 Prozent der Unternehmen ist eine Strategie immerhin in Planung. „Wer bereits eine Nachhaltigkeitsstrategie hat, ist sich indes seiner Vorreiterrolle sehr wohl bewusst“, sagte Kensy.

Bei vielen Unternehmen ist das Themenfeld Nachhaltigkeit aufgrund der außergewöhnlichen Belastungen durch die Pandemie allerdings in den Hintergrund gerückt: Während vor Corona noch 75 Prozent der befragten Firmenlenker in dem Thema „eine Notwendigkeit für die Zukunftsfähigkeit des Mittelstands“ sahen, waren es inmitten der Krise nur noch 57 Prozent.

IHK fordert verlässliche Rahmenbedingungen

Corona habe tiefe Spuren in der Wirtschaft hinterlassen, heißt es auch von der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) dazu. Dennoch habe der Klimaschutz in der Wirtschaft nichts an Bedeutung verloren, sagte der Geschäftsführer Wirtschaft und Politik der Kammer, Hendrik Vagt, am Dienstag. „Unternehmen sehen sich gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Gesellschaft verpflichtet und sind Treiber der Umsetzung eines klimafreundlichen Transformationsprozesses“, erklärter er. Allerdings brauche es verlässliche und praktikable politische Rahmenbedingungen, die auch Raum für Investitionen und Innovationen sowie konkrete Unterstützungen auf dem Weg in die Nachhaltigkeit schaffen, so Vagt.