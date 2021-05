Handwerk: Umsatzverluste für viele Betriebe kaum aufholbar

In einer Papierwerkstatt hängen Werkzeuge, die für die Reparatur von Büchern und anderen Schriften benutzt werden.

Handwerksbetriebe sehen in der Corona-Krise dank Impferfolgen schon wieder etwas Licht am Ende des Tunnels. Aber in diesem Jahr wird das kaum ausreichen, um die Verluste auszugleichen.