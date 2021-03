Die Wirtschaft zieht kein gutes Fazit unter die Politik, die der Senat in den letzten Jahres aus dem Roten Rathaus heraus für die Wirtschaft gemacht hat. Die IHK macht Verbesserungsvorschläge.

Laut einer IHK-Umfrage sehen Unternehmen in der Stadt die Arbeit von Rot-Rot-Grün in den vergangenen Jahren als „schlecht“ an.