Auto Modelle, Preise, Laden: So steht es um die Elektromobilität

Rekord: Elektroautoquote in Norwegen bei mehr als 50 Prozent

Ladesäulen, Förderprämien, neue Modelle: Es tut sich was bei der Elektromobilität in Deutschland. Was Verbraucher jetzt wissen müssen.