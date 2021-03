Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Dax-Rekordjagd geht weiter

Frankfurt/Main. Der Dax hat sich am Dienstag nach einem verhaltenen Start wieder nach oben gearbeitet und einen Rekord markiert.

Am Mittag notierte der deutsche Leitindex 0,37 Prozent höher bei 14.433,95 Punkten. Bereits am Montag hatte er eine Bestmarke aufgestellt. Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Dienstag um 0,96 Prozent auf 31.612,49 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,38 Prozent auf 3777,56 Zähler.

Die Geschäftszahlen etlicher Unternehmen standen im Fokus. Die vortags starken Aktien von Continental büßten angesichts eines enttäuschenden Ausblicks des Autozulieferers und Reifenherstellers knapp sieben Prozent ein und rutschten damit ans Dax-Ende.

Bei der Deutschen Post konnten sich die Anleger über ein Rekordhoch freuen - zuletzt gewannen die Aktien als einer der Dax-Favoriten fast zweieinhalb Prozent. Der Logistikkonzern hob bei der Bilanzvorlage die Ziele erneut an, da er auch 2021 mit einem wachsenden Online-Handel und damit weiter steigenden Paketmengen rechnet.

Ein laut Börsianern enttäuschender Ergebnisausblick brockte Fuchs Petrolub Verluste von zwei Prozent ein. Damit setzten die Anteilsscheine des im MDax gelisteten Schmierstoffspezialisten ihren Abwärtstrend fort.

S&T-Titel zählten mit einem Anstieg um 3,8 Prozent zu den Favoriten der Anleger im Kleinwerte-Index SDax. Der IT-Dienstleister berichtete für den Jahresauftakt einen nochmals beschleunigten Anstieg des Auftragseingangs. S&T stellte daher für das Gesamtjahr eine Steigerung des organischen Wachstums in Aussicht.

© dpa-infocom, dpa:210309-99-745912/4