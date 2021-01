Berlins Wohnungsunternehmen sichern 30.000 Arbeitsplätze

Die sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften Berlins sind zusammengenommen Deutschlands größter Bauherr. Auch die "Waterkant" an der Daumstraße in Spandau gehört zu den aktuellen Großprojekten.

Das Pestel Institut legte eine Studie zur Wertschöpfungsentwicklung der sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften in Berlin vor.

Berlin. Wie wichtig die landeseigenen Wohnungsunternehmen Degewo, Gesobau, Gewobag, Howoge, Stadt und Land und WBM sind, zeigt sich vor allem an der Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum.. Mieter mussten dort 2019 - also noch bevor der Mietendeckel in Kraft trat - pro Quadratmeter im Schnitt 6,22 Euro bezahlen. Das sind 50 Cent weniger als die im Mietspiegel ausgewiesene Durchschnittsmiete von 6,72 Euro.