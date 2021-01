IHK: Drei Viertel der Berliner Firmen nutzen Homeoffice

Berlin. Homeoffice spielt in immer mehr Betrieben Berlins eine größere Rolle. Das geht aus einer neuen Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) hervor. Wie die Kammer am Freitag mitteilte, gaben drei Viertel der Berliner Unternehmen an, seit der Pandemie verstärkt Homeoffice zu nutzen. Rund 60 Prozent hätten während der Corona-Krise zudem Investitionen getätigt, um Heimarbeits-Möglichkeiten zu schaffen, hieß es.

„Die Ergebnisse zeigen: Wer seine Mitarbeiter aus dem Homeoffice heraus arbeiten lassen kann, tut dies in der Regel auch. Dort, wo Homeoffice nicht möglich ist, greifen umfangreiche Hygieneschutzkonzepte“, sagte IHK-Präsidentin Beatrice Kramm. Die Unternehmen stellten sich der gesellschaftlichen Verantwortung und würden so auch in Kauf nehmen, dass die Produktivität sinke, so Kramm weiter. Der Beitrag der Wirtschaft zur Pandemie-Bekämpfung werde häufig verkannt. Mit Blick auf das Homeoffice sollte die Verwaltung zudem mit gutem Beispiel vorangehen, sagte sie.

Homeoffice in Berlin: Aufruf von UVB und Gewerkschaftsbund

Zuvor hatten am Freitag die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) dazu aufgerufen, dass noch mehr Beschäftigte ihren Arbeitsplatz nach Hause verlegen. „Wo immer es geht, sollten die Betriebe den Beschäftigten mobile Arbeit gewähren. Jedes Unternehmen sollte prüfen, wo es bei dem Thema noch 'Luft nach oben' gibt“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

Berlins Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke) und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) betonten am Freitag, dass Unternehmen und Beschäftigte bereits einen großen Beitrag zur Senkung der Infektionszahlen leisten würden. Gleichzeitig sagten sie, dass Homeoffice immer dort zur Regel werden solle, wo dies auf Grund der Art der Tätigkeit möglich ist. „Dies gilt insbesondere für Büroarbeit. Die Arbeit in Großraumbüros sollte weitgehend vermieden und die Anzahl der Mitarbeiter vor Ort reduziert werden“, so die Senatorinnen.

Müller hatte von Unternehmen mehr Engagement verlangt

In der vergangenen Woche hatte der Senat in Person des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) die Wirtschaft noch scharf kritisiert. Er sehe bei den Unternehmen noch Spielraum für mehr Homeoffice, hatte Müller erklärt.

