Corona-Hilfen: 350 Millionen Euro noch nicht ausgezahlt

Bundeshilfen für die Berliner Wirtschaft kommen nicht an. Vielen Betrieben in der Stadt droht nun die Insolvenz.

Berlin. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hat die Berliner Wirtschaftshilfen gegen Kritik verteidigt und auf die zögerliche Genehmigungspraxis des Bundes verwiesen. Berliner Unternehmen haben nach Angaben Pops 600 Millionen Euro an November-, Dezember- und Januarhilfen (Überbrückungsgeld II) beantragt, bislang sind vom Bund aber erst 249 Millionen Euro ausgezahlt worden. „Ich erwarte, dass der Bund liefert und nicht nur ankündigt“, sagte Pop am Donnerstag im Abgeordnetenhaus.

Es bestehe die Gefahr, dass die fehlende Unterstützung viele Unternehmen in die Insolvenz treibe. Berlin habe zudem die vom Bund angekündigten Hilfsprogramm mit Landesmitteln in erheblicher Höhe ergänzt. „Wir haben schnell und unbürokratisch geholfen und damit Maßstäbe gesetzt“, sagte Pop. So habe der Senat für die Soloselbstständigen im Frühjahr innerhalb weniger Tage Hilfszahlungen überwiesen, während der Bund hohe bürokratische Hürden aufstelle.

Pop verteidigte das Berliner Vorgehen. Von den insgesamt 213.000 Anträgen würden insgesamt nur 1600 auf möglichen Betrug untersucht – weniger als ein Prozent der Anträge.So habe das Land ergänzende Mittel für Soloselbstständige, Start-up-Unternehmen, die Mode-, Gastro- und Filmbranche bereitgestellt. Außerdem gebe es für bestimmte Unternehmen zinslose Kredite und Tilgungszuschüsse. „Aber Berlin kann nicht alle Probleme des Bundes lösen“, sagte die Wirtschaftssenatorin.

Opposition kritisiert Arbeit des Senats als "weltfremd"

Zuvor hatte die Opposition die Arbeit des Senates – zum Teil scharf - kritisiert. Der Senat mache „alles falsch, was man falsch machen kann“, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Christian Gräff. „Der Senat hat Unternehmen in den letzten vier Jahren aus der Stadt vertrieben.“ Auch in der Pandemie lasse die rot-rot-grüne Regierung die Unternehmen im Stich. „Die Unternehmen fühlen sich von einem weltfremden Senat an der Nase herumgeführt“, sagte Gräff. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sei der „Totengräber des Einzelhandels“. Gräff forderte wie andere Oppositionspolitiker auch einen klaren Fahrplan zur Wiedereröffnung der Geschäfte und des Gastgewerbes.

Aus Sicht der AfD hat der Senat durch die Schließung des Einzelhandels die gesamte Wirtschaft zum Opfer gemacht. „Die Durchimpfung dauert zu lange für die Gastronomie und die Handwerker“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Frank-Christian Hansel.

Die FDP befürchtet für den Einzelhandel schwere Zeiten, auch wenn die Geschäfte wieder öffnen dürften. „Niemand kauft im Mai einen Winteranorak“, sagte die wirtschaftspolitische Sprecherin der Fraktion, Sybille Meister. Die Warenbestände müssten dann neu bewertet werden. Für diese Zeit seien weitere unbürokratische Hilfen nötig. „Es bringt nichts zu prüfen, bis der Letzte das Licht ausmacht“, sagte Meister.