Messe Berlin-Chef: "Wir laden die Welt wieder nach Berlin ein"

Berlin. Martin Ecknig ist der Neue. Seit Januar gibt er als Vorsitzender der Geschäftsführung die Richtung für die Messe Berlin vor. Der gebürtige Berliner wirkt in seinem ersten Interview entschlossen, aber er muss sich auch gedulden. Noch lässt die Pandemie große Publikumsmessen nicht zu.

Berliner Morgenpost: Seit Anfang Januar sind Sie neuer Messe-Chef in Berlin. Wie haben Sie die ersten Tage erlebt?

Martin Ecknig: Es war wahnsinnig spannend. Im Moment habe ich sehr viele Gespräche mit den Mitarbeitern, um die Herausforderungen und die verschiedenen Anforderungen unserer Kunden kennenzulernen. Darüber hinaus läuft der Messe-Kalender ja weiter. Dabei ist aber mir auch schnell der Unterschied sichtbar geworden zu vergangenen Jahren. Wir hätten in der nächsten Woche ja die Türen für die Grüne Woche geöffnet und ich wäre sehr gerne Gastgeber für 400.000 Menschen gewesen. Das geht aber leider nicht.

Wie sehr schmerzt es, dass die Veranstaltungen nicht im üblichen Rahmen stattfinden können?

Das tut weh. Aus meiner Sicht ist aber klar, der Bedarf am Zusammenkommen, am Austausch und dann auch Geschäfte miteinander über den Kontakt machen zu können, ungebrochen ist. Vielleicht ist er sogar noch stärker durch die Corona-Zeit. Denn die Müdigkeit über Videocalls ist schon sehr, sehr groß. Bei der Grünen Woche wird die Diskussion und der Austausch nun im Wesentlichen im Internet stattfinden. Da gehen wir auch neue Wege. Wir bauen gerade ein Streaming-Studio auf und werden das das erste Mal für die Grüne Wochen nutzen, um Inhalte zu erstellen und dann weiterzuverwenden. Das wird aus meiner Sicht auch in der Zeit nach Corona weiter eine Rolle spiele. Das digitale Käsehäppchen haben wir zwar noch nicht erfunden. Aber digitale Elemente werden im künftigen Messegeschäft eine stärkere Rolle einnehmen.

Es gibt auch eine große wirtschaftliche Notwendigkeit, dass große Messen wieder in Berlin stattfinden. Hotels, Restaurants, Taxifahrer und der Handel sind auf diese Besucher angewiesen. Unter welchen Umständen wären für Sie wieder Messen denkbar?

Die Konzepte, um einen sicheren Veranstaltungsbetrieb sicherzustellen, sind da. Das Schwerwiegendste, das gerade fehlt, sind die internationalen Reisen. Wir haben Veranstaltungen hier, die haben zu 80 bis 90 Prozent internationale Aussteller und damit auch sehr viele Besucher aus anderen Ländern. Im Moment kommen die Gäste aber nicht in die Stadt. Die Voraussetzung für ein normales Messe-Geschäft ist also nicht nur die Impfquote in Deutschland, sondern auch die Möglichkeit und Sicherheit zu haben, sich ohne Risiko in ein Flugzeug setzen zu können. Die Menschen warten schon darauf, aber es muss dafür natürlich Einreise- und Rückkehrbedingungen geben, die diese Reise möglich machen.

Kommt das große Messe-Geschäft wirklich zurück?

Berlin war bis 2020 einer der am besten ausgelasteten Messeplätze in Deutschland. Das kann uns Hoffnung geben. Ob es so exzellent wird wie vorher? Das weiß ich auch noch nicht. Wir bereiten uns auch darauf vor, dass es einen Rückschlag geben kann. Aus meiner Sicht wird es Schritt für Schritt wieder nach oben gehen. Wir gehen auch nicht davon aus, dass sich das 2022 wieder einem Vor-Corona-Niveau eingependelt hat, sondern, dass es eher bis 2023 oder 2024 dauern wird. Aber wir werden im zweiten Halbjahr auch die Türen für das breite Publikum mit der IFA wieder öffnen können. So ist unsere derzeitige Planung.

Sieht die IFA dann auch anders aus als im vergangenen Jahr als lediglich wenige Fachbesucher die Hallen betreten durften?

Ja, die IFA wird größer und auch wieder länger dauern. Wir laden die Welt wieder nach Berlin ein, und die Menschen werden auch kommen.

2020 sind nahezu alle geplanten Veranstaltungen ausgefallen, nicht nur die Großmessen, sondern auch viele Kongresse. Das Land hat der Messe bereits mit 85 Millionen Euro geholfen. Wie steht es um die finanzielle Lage der Messe Berlin und braucht die Gesellschaft erneut Unterstützung?

Unter den derzeitigen Bedingungen ist es nachzuvollziehen, dass wir zumindest im ersten Halbjahr kein normales und erfolgreiches Geschäft haben werden. Danach sehen wir aber wieder echte Chancen, wieder loszulegen, auch wenn Risiken bleiben, die niemand absehen kann. Wir werden aber Hilfen auch im Jahr 2021 brauchen. Jedoch nicht mehr in dem Umfang wie wir sie im vergangenen Jahr erhalten hatten. Das wird da drunter liegen.

Können Sie konkret werden?

Ich würde das als mittleren zweistelligen Millionenbetrag bezeichnen.

Was soll mit dem Geld passieren?

Es geht zunächst um Liquidität. Aber wir werden auch in die Reaktivierung des Geschäfts investieren.

Bräuchte es eine Anschubfinanzierung, um das Messe-Geschäft wieder in Schwung zu bringen?

Viele Branchen brauchen eine Anschubfinanzierung nach Corona. Davon profitieren wir ja auch indirekt. Gutes tun für Andere ist in dem Sinne auch gut für die Messe Berlin. Wir versuchen derzeit unsere Ausgaben auf das notwendige zu reduzieren. Wir haben bis zu 60 Prozent unserer Belegschaft in Kurzarbeit. Unser Ziel ist natürlich, möglichst schnell aus dieser Situation raus zukommen. Wir wollen einen Beitrag leisten, nicht einen Beitrag nehmen.

Sie haben sich in der vermutlich schwersten Krise der Messewirtschaft aus ihren neuen Job beworben. Was hat Sie dazu gebracht?

Ob Krise oder nicht: Die Messewirtschaft bleibt unbestritten eine spannende Branche, in der es ums Machen geht. Mit dem, was ich mitbringe, und auch mit den Rahmenbedingungen und dem Team hier sehe ich eine gute Möglichkeit, einen merklichen Beitrag für die Stadt zu leisten. Ich bringe außerdem den Blick von außen mit. Das ist manchmal ja auch ganz gut. In meinem Fall sogar von sehr weit außen, weil ich ja Deutschland und Berlin eine Zeit lang von sehr weit weg betrachtet habe.

Sie haben allerdings nie das klassische Messegeschäft von innen erlebt. Warum sind Sie dennoch der richtige Mann, um die Messe Berlin wieder in Schwung zu bringen?

Ganz offensichtlich bin ich nicht der Messe-Fachmann, habe aber kräftig Lust, einer zu werden. Trotzdem habe ich die Messe-Welt ja miterlebt als Aussteller zum Beispiel, und ich weiß auch, was Stand-Dienst bedeutet. Auch meine China-Erfahrungen und die langjährige Tätigkeit für ein internationales Unternehmen wie Siemens fließen mit ein. In anderen Branchen ist man ja durchaus krisenerprobter als im Messe-Bereich, wo erfolgreich gearbeitet wurde und es somit in den letzten Jahren eher bergauf ging. Insofern bringe ich eine gewisse Resilienz mit, die uns helfen kann, gut aus der Krise zu kommen.

Ihre Expertise liegt auch im Bereich Immobilien. Was haben Sie für einen Eindruck vom Messegelände?

Unter normalen Bedingungen hatte die Messe Berlin in den letzten Jahren ja eine sehr hohe Auslastung. Das Gelände ist also weder zu groß noch zu klein. Gerade mit dem Hub27 und dem City-Cube haben wir zudem Hallen im Angebot, die für Flexibilität gebaut wurden. Sie sind also heute Ausstellungsfläche, morgen Konferenzfläche und übermorgen findet dort eine Hauptversammlung statt. Diese Flexibilität im Einsatz hilft gerade in den Zeiten, wo sich die Produkte und Angebote auf die veränderte Nachfrage einstellen müssen. Darüber hinaus ist begonnen worden, weitere Hallen zu sanieren und auf den neusten technischen Stand zu bringen. Wenn das Geld allerdings knapp wird – so wie in diesen Zeiten – wird man mit seinen Ausgaben vorsichtig. Künftig werden wir um die Budgets stärker ringen müssen, aber wir werden auch nicht aufhören, die richtigen Sachen zu tun.

Die Sanierung liegt also zunächst auf Eis?

Nein, die Dinge, die wir angefangen haben, machen wir weiter. Und wir werden auch weiter für die richtigen Themen Geld ausgeben. Ich würde nicht behaupten, dass gar nichts geht.

Braucht es weiter ein solch großes Gelände oder kann man darüber nachdenken, auf einem Teil etwas anderes zu machen?

Das ist nicht so ganz einfach nach nicht einmal 14 Tagen zu beantworten. Ich glaube wir brauchen die Möglichkeiten, die das Messegelände uns jetzt bietet. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine gute Idee, könnten ein Thema weiterentwickeln, und dann haben Sie die Flächen nicht. Wir wissen das zu schätzen, was wir haben. Und wie gesagt, wir waren in den vergangenen Jahren extrem gut ausgelastet.

Welche Rolle kann das Internationale Congress Center (ICC) noch spielen, das immer noch auf die Sanierung wartet?

Die Messe Berlin sieht Möglichkeiten, diese Fläche auch weiterhin für Kongresse teilweise zu nutzen. Wir stehen darüber mit allen Beteiligten im Austausch. Ansprüche an die Technik von heute müssen sicherlich nachgeholt werden. Ein Wiederanlaufen wird deswegen nicht ganz günstig werden. Aber wir können uns für einen noch zu bestimmenden Teil der Fläche – und das haben wir immer gesagt – auch eine Nutzung weiterhin vorstellen.

Haben Sie die Hoffnung, dass es beim ICC in diesem Jahr weitergeht?

Die Priorität der Themen wird das in diesem Jahr wahrscheinlich nur bedingt erlauben. Dennoch wird Messe Berlin sich in die Entwicklungs-Diskussion des Standortes mit einbringen.

Aus der Corona-Pandemie könnten sich möglicherweise auch neue Themen für Messen entwickeln. Haben Sie dafür bereits Ideen?

Genau an diesen Themen arbeiten wir intensiv. Es gab schon vor meiner Zeit Initiativen, die sich damit beschäftigt haben. Jetzt fassen wir für uns diese Diskussion und Ideen unter einer neuen Überschrift zusammen und nennen das ,Messe Plus’. Das mag jetzt etwas undefiniert klingen, aber im Grunde zeigt es, was es ist. Denn im Kern wird immer das Thema Messe und Kongresse als starkes Standbein bleiben. Aber es wird sich um Themen erweitern und verändern und die können, aber müssen nicht exklusiv digital sein.

Wie fällt ihr Blick auf die ansonsten bestehenden Zugpferde der Messe wie die Reisemesse ITB, die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung ILA oder andere große Veranstaltungen? Sind das Themen, die auch weiter eine Rolle spielen oder müsste man da nachjustieren?

Viele unserer Veranstaltungen wie zum Beispiel die IFA, ITB, InnoTrans oder die Internationale Grüne Woche haben einen sehr langen Hintergrund. Wir feiern in absehbarer Zeit bei der Grünen Woche zum Beispiel 100-Jähriges. Ein solches Jubiläum zeigt, dass sich solche Veranstaltungen schon immer neu erfunden und an den Zeitgeist angepasst haben. Die Marken, die Präsenz und die Wahrnehmung sind so stark und der Markt sieht das als Thema an, um zusammen zukommen. Das ist also nicht nur ein Marketing-Erfolg, sondern eine ganz tiefe Anerkennung dieser Veranstaltung. Wenn wir weiter gut zuhören, was die Kunden brauchen, wird das auch künftig gelingen. Nehmen Sie die Grüne Woche. Dort stehen mittlerweile Überschriften wie Nachhaltigkeit und Tierwohl im Fokus. Das sind Themen, die vor 70 oder 80 Jahren mit Sicherheit noch nicht auf der Agenda standen. Insofern habe ich das Vertrauen, das in 50 Jahren die dann gültigen Themen auch hier ihre Heimat finden werden. Der Anpassungsprozess findet ja weiterhin statt.