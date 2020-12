Wechsel an der Spitze der Berliner Investitionsbank: Hinrich Holm übernimmt den Vorsitz von Jürgen Allerkamp.

Wechsel an der IBB-Spitze

Wechsel an der IBB-Spitze Berlin bekommt einen neuen obersten Banker

Berlin. Hinrich Holm wird neuer Vorstandsvorsitzender der Berliner Investitionsbank (IBB). Wie die Förderbank am Dienstagvormittag bekanntgab, folgt Holm auf Jürgen Allerkamp, der sechseinhalb Jahre lang die IBB führte und im Sommer des kommenden Jahres planmäßig in den Ruhestand gehe. Holm soll bereits zum 1. Mai in den Vorstand der Investitionsbank wechseln und dann ab dem 1. Juli den Vorstandsvorsitz von Allerkamp übernehmen, hieß es.