Innovationspreis für Berliner Impfstoffforscher

Berlin. Ein Impfstoff-Start-up aus Adlershof, ein Energiespeicher-Entwickler aus Tempelhof-Schöneberg und ein Ladetechnologie-Entwickler aus Wildau zählen zu den diesjährigen Preisträgern des Innovationspreises Berlin-Brandenburg. Die Auszeichnung ist am Freitagabend über das Internet vergeben worden. Aus 221 Bewerbungen hatte die Jury zuvor sechs Preisträger ausgewählt. Vier der begehrten Prämierungen gingen nach Berlin, zwei an Firmen aus Brandenburg. Die Gewinner erhalten jeweils 10.000 Euro.

Die Einreichungen hätten das gesamte Spektrum der quer durch Berlin und Brandenburg spürbaren Innovationskraft abgedeckt, sagte der Jury-Vorsitzende Oliver Günther, Präsident der Universität Potsdam. „Insbesondere die thematische Breite der ausgezeichneten Einreichungen zeigt die schöpferische Dynamik der Region, die sich ja auch wirtschaftlich bemerkbar macht und die gerade in schwierigen Zeiten hilft“, erklärte er.

Peptide sollen gegen Covid-19 helfen

Zu den Berliner Preisträgern zählt das Start-up Belyntic. Die Wissenschaftler arbeiten in einem Labor in Adlershof derzeit vor allem an einem neuen Impfstoff gegen das Coronavirus. Wie die Berliner Morgenpost bereits berichtet, geht Belyntic dabei einen anderen Weg als die Biotechnologie-Konzern Biontech oder Moderna. Beide Unternehmen hatten in den vergangenen Wochen jeweils erfolgversprechende Prognosen mit Blick auf einen baldigen Impfstoff gegen Covid-19 vorgelegt.

Das junge Berliner Unternehmen setzt bei seiner Arbeit auf ein sogenanntes Linkermolekül mit dessen Hilfe sich unliebsame Verunreinigungen an den hergestellten Peptiden effektiver als bislang abtrennen lassen. Forscher finden so schneller die Peptide, die tatsächlich im menschlichen Körper eine Immunantwort auslösen und so die Sars-CoV-2-Infektion bekämpfen. Gleichzeitig wäre ein möglicher Impfstoff länger wirksam und einfacher zu lagern. „Das Verfahren ermöglich eine signifikant höhere Verlässlichkeit in der Wirkstoffforschung und könne die personalisierte Peptidmedizin, etwa auch zur Bekämpfung von Krebserkrankungen, Wirklichkeit werden lassen“, so die Jury des Innovationspreises.

Pop würdigt Erfindergeist in der Region

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) erklärte mit Blick auf die Preisverleihung, dass trotz erschwerter Bedingungen großartige Innovationen ausgezeichnet werden konnten. „Sie zeigen nicht nur wie viel Erfindergeist in unserer Region, sondern auch, wie viel Flexibilität während der Krise in unseren Innovatorinnen und Innovatoren steckt“, erklärte Pop weiter.

Ihr Amtskollege aus Brandenburg, Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD), erklärte: „Der Innovationspreis Berlin Brandenburg macht in diesem außergewöhnlichen Jahr deutlich, wie sehr wir auf mutige Menschen angewiesen sind, die nicht nur einen wirtschaftlichen, sondern auch einen gesellschaftlichen Beitrag für Berlin und Brandenburg leisten.“

Neue Ladelösung aus Wildau

Steinbach spielt damit auch auf einen weiteren Preisträger aus Berlin an: Ausgezeichnet wurde am Abend auch das Unternehmen Regional Hero aus Wedding. Die Firma war aus der Non-Profit-Plattform „Helfen.Berlin“ hervorgegangen, die während des ersten Corona-Lockdowns Gutscheine für Cafés, Restaurants und kleine Geschäfte verkaufte. „Um die Regionalität, Digitalisierung und Nachhaltigkeit kleiner Unternehmen in Berlin und Brandenburg weiterhin zu stärken, unterstützt die Regional Hero GmbH diese bei digitalen Lösungen und berät sie zukunftsorientiert“, hieß es von der Jury.

Prämiert wurde auch die ME Energy – Liquid Electricity GmbH. Das Unternehmen aus Wildau erhielt einen Innovationspreis für die Entwicklung einer neuen Ladelösung, die einen profitablen und flächendeckenden Einsatz von Elektromobilität ermöglichen soll. Die Ladelösung „Charging Node“ ermöglicht es, Strom für 200 Kilometer Reichweite in nur zehn Minuten aufzuladen, unabhängig von jeder vorhandenen Infrastruktur. „Hohe Kosten und Limitierungen durch den Stromnetzanschluss entfallen und das Betreiben und Nutzen von Ladeinfrastruktur wird erstmalig profitabel“, so die Jury. Dahinter stehe das patentierte Konzept und eine neue Technologie.

Seit 1984 mehr als 160 Preisträger

Mit der Zukunft des Energiesystems setzt sich auch ein weiterer Preisträger auseinander: Um nachhaltig erneuerbare Energien zu erzeugen, hat das Unternehmen Lumenion aus Tempelhof-Schöneberg einen gleichnamigen Speicher entwickelt. Darin soll Strom bei 650 Grad Celsius als Wärme gespeichert werden können. „Die gespeicherte thermische Energie kann dann zeitversetzt und kostengünstig als Prozesswärme für die Industrie oder als Fernwärme genutzt werden“, hieß es. Außerdem wurde die KI-Firma Lana Labs aus Kreuzberg und die Filmeffekt-Spezialisten Volucap aus Babelsberg ausgezeichnet.

Der Innovationspreis Berlin-Brandenburg wird seit 1984 vergeben. Seitdem gab es mehr als 160 Preisträger und über 4000 Bewerbungen. Prämiert wird jedes Jahr innovatives und herausragendes Schaffen aus der Region.