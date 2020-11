Blockchains sollen Berliner Verwaltung verbessern

Berlin. Das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ) will in die umstrittene Blockchain-Technologie einsteigen, um Verwaltungsvorgänge schneller und sicherer abwickeln zu können. Dazu hat das IT-Zentrum einen Modellversuch gestartet, mit dem Schulzeugnisse digital erfasst und fälschungssicher aufbewahrt werden sollen. „Neben dem Einsatz der Blockchain-Technologie im Kontext der Digitalisierung von Schulzeugnissen, soll im nächsten Schritt geprüft werden, inwieweit eine Übertragung in die Bereiche Hochschulzeugnisse, Berufsschul- und Berufsabschlusszeugnisse sowie berufliche und interne Weiterbildungszertifikate ressourcensparsam erfolgen kann“, heißt es dazu in der Antwort der IT-Staatssekretärin Sabine Smentek auf eine Anfrage der FDP.

Stromverbrauch wie ganz Dänemark Eine Blockchain ist eine verkettete Folge von digitalen Datenblöcken. Sie gilt als fälschungssicher, verbraucht aber Unmengen an Energie. Sie kommt beim Erstellen der ebenso umstrittenen Kryptowährung „Bitcoin“ zum Einsatz. Der Senat setzt große Hoffnungen in die Technologie, „insbesondere im Hinblick auf Transparenz, Partizipation und Nachvollziehbarkeit bei Verwaltungsprozessen“, heißt es in der Antwort weiter. Durch die neue Technologie soll auch verhindert werden, dass verschiedene Dokumente mehrfach in der Verwaltung sicher aufbewahrt werden. Die Wahrung aller Grundsätze und Maßnahmen des Datenschutzes und der Datensicherheit sind eine zentrale Prämisse bei der Umsetzung“, schreibt Smentek. Da Blockchain alle diese Voraussetzungen erfülle, sei es als „favorisierte Lösung ausgewählt worden“. Doch IT-Experten, wie der FDP-Abgeordnete Bernd Schlömer, warnen vor der neuen Technologie. „Ich halte das Vorgehen für einen Fehler, man muss das Projekt stoppen“, sagt Schlömer, der als Beamter im Verteidigungsministerium bereits Erfahrung mit einem möglichen Einsatz von Blockchain hat. Weltweit seien alle Versuche, die neue Technologie in die Verwaltung einzuführen, nach wenigen Wochen aufgegeben worden. „Blockchain kann nicht ökonomisch angewandt werden, weil es einen unfassbar hohen Energieverbrauch bedeutet“, sagt Schlömer. Das räumt die Verwaltung zwar ein, allein die Erzeugung der Kryptowährung Bitcoin benötige mehrere Dutzend Terabyte Strom. „Damit ist er vergleichbar mit dem Stromverbrauch von Dänemark oder der gesamten künstlichen Beleuchtung in Deutschland.“ Die Verwaltung setzt dafür auf weniger aufwendige und stromfressende Verfahren der digitalen Kettenbildung. Für den IT-Experten Schlömer stellt der Modellversuch eine Verschwendung von Steuergeld dar. Es werde krampfhaft nach einer möglichen Anwendung für eine neue, unausgereifte Technologie gesucht. Einfache digitale Lösungen sofort verfügbar Im konkreten Anwendungsfall der Schulzeugnisse, seien einfache digitale Lösungen sofort verfügbar und weitaus preisgünstiger. „Ich weiß nicht, warum dafür Blockchain gebraucht wird“, sagt Schlömer. Die Kritik wird von den Grünen geteilt. „Einfach aus Prinzip Blockchain zu benutzen, ist nicht sinnvoll“, sagt der IT-Experte der Fraktion, Stefan Ziller. Allerdings gebe es auch Möglichkeiten, die neue Technologie für die Verwaltung zu testen. „Berlin ist als Blockchain-Hauptstadt dafür prädestiniert“, sagt Ziller. Die Verwaltung sollte das in der Stadt verfügbare Wissen über die neue Technologie nutzen. Blockchain wurde 2009 im Zusammenhang mit der Einführung von Bitcoin entwickelt. Blockchain ermöglicht es, Informationen mithilfe einer dezentralen, von vielen Teilnehmern gemeinsam genutzten Datenbank fälschungssicher zu übermitteln, sodass Kopien ausgeschlossen sind. Es entspricht einem öffentlichen, dezentral verwaltetem Buchführungssystem. Es existieren bereits Anwendungen in der Finanz- und Logistikbranche. Die Technologie benötigt allerdings einen riesigen, ständig wachsenden Speicherplatz, der die Energiekosten für die Anwendungen extrem verteuert, sodass sie sich selten lohnen.