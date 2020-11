Berlin: Zu wenige Schüler wollen das duale Abitur

In zwei Berufen kann in Berlin parallel zur Lehre die allgemeine Hochschulreife erworben werden. Das Projekt läuft bislang schleppend.

Berlin. wei Fliegen mit einer Klappe schlagen“ – so wirbt die Max-Taut-Schule, ein Oberstufenzentrum, für das sogenannte duale Abitur. In nur vier Jahren können Schüler so eine Ausbildung absolvieren und zeitgleich ihr Abitur ablegen. „Würde der Weg zur Berufsausbildung und zum Abitur hintereinander begangen, würde das fünf bis fünfeinhalb Jahre in Anspruch nehmen“, heißt es werbend auf der Schulhomepage. Den Schulversuch duales Abitur kann man seit dem Schuljahr 2017/18 hier an der Taut-Schule in Lichtenberg absolvieren, vorausgesetzt man will Anlagenmechaniker im Sanitär-, Heizungs- oder Klimabereich werden. Oder entscheidet sich in Pankow an der Brillat-Savarin-Schule für das Hotelfach.