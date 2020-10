Berliner Start-up-Förderung nach wenigen Wochen aufgebraucht

Berlin. Auch an den Berliner Start-ups geht die Corona-Krise nicht spurlos vorbei. Rund 78 Prozent der jungen Unternehmen fühlen sich durch die Pandemie beeinträchtigt und existenziell bedroht. Das ging im Sommer aus einer Umfrage des Bundesverbands Deutscher Start-ups, der Wirtschaftsförderung „Berlin Partner“ und die Beratung „Pricewaterhouse Coopers“ hervor. Bereits im Frühjahr sicherte der Senat daher jungen Start-ups Unterstützung zu und verdreifachte im April mit dem Programm „Gründungsbonus“ die Förderung. Die Nachfrage war allerdings so groß, dass die Mittel schnell ausgeschöpft waren.

Auf der entsprechenden Internetseite der landeseigenen Investitionsbank Berlin (IBB) werden keine Anträge mehr entgegengenommen. Das sei seit August nicht mehr möglich, wie die Senatswirtschaftsverwaltung auf Anfrage mitteilte. Aktuell sei man noch dabei, Anträge abzuarbeiten. „Insgesamt können wir nach aktuellem Stand ein Bewilligungsvolumen in Höhe 8,4 Millionen Euro erreichen“, sagt Sprecherin Svenja Fritz.

Bereits 4,7 Millionen Euro an 93 Start-ups vergeben

Vergeben ist das gesamte Geld noch nicht. Mit Stand von Mitte Oktober flossen erst 4,7 Millionen Euro an neugegründete Start-ups. „Mit diesen Fördermitteln konnten bis heute 93 Gründungen begleitet werden“, so Fritz weiter. In der Regel sei die maximale Förderhöhe von 50.000 Euro vollständig ausgeschöpft worden, wobei im Schnitt 49.681 Euro pro Antrag vergeben worden seien. „Durch die Corona-Pandemie ist die Nachfrage noch einmal deutlich gestiegen.“ Krisenbedingt fielen Finanzierungen weg und private Investoren seien möglicherweise zurückhaltender. Weitere 150 Anträge würden derzeit noch geprüft, sagt die Sprecherin.

Ein positiver Bescheid ist an folgende Kriterien geknüpft: Das Start-up darf nicht älter als zwölf Monate sein und muss seinen Sitz in Berlin haben. Gefördert werden dabei „technologische, digitale, kreative, gemeinnützige oder besonders nachhaltige Geschäftsmodelle“, wie es auf der IBB-Seite heißt. Die Senatswirtschaftsverwaltung geht derzeit davon aus, dass mit 75 die Hälfte der 150 gestellten Anträge positiv beschieden werden kann, wobei das voraussichtliche Bewilligungsvolumen dafür bei weiteren 3,7 Millionen Euro liege.

Branchenverband fordert Erhöhung der Mittel

Christoph J. Stresing lobt den Gründungsbonus, weil er die Starthilfe für junge Unternehmen auch in Corona-Zeiten erweitere. Der Geschäftsführer des Bundesverbands Deutsche Start-ups fordert allerdings, dass der Senat die Mittel für das Programm schnell erhöht. Das sei dringend erforderlich, „damit nicht nur Start-ups bereits beantragte Zuschüsse schnell erhalten, sondern auch weitere Start-up-Gründungen von der zukunftsorientierten Anschubfinanzierung profitieren können“, sagt Stresing.

Gerade angesichts der gravierenden Auswirkungen der Pandemie auf den Wirtschaftsstandort Berlin kämen Neugründungen eine entscheidende Bedeutung zu, um die Krise erfolgreich zu bewältigen, so der Verbandsgeschäftsführer weiter. „Mit der Ausweitung des Gründungsbonus wird heute die Saat für künftige unternehmerische Erfolge gelegt und ein Beitrag geleistet, dass Berlin auch weiterhin Start-up-Hauptstadt Deutschlands bleiben kann.“ Die große Nachfrage spiegele die große Gründungsdynamik in der Stadt wider.

Mittel sollen auf 11,9 Millionen Euro erhöht werden

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hat sich laut ihrer Sprecherin Fritz in Nachtragshaushaltsverhandlungen mit der Senatsfinanzverwaltung auf eine Erhöhung der Mittel von 8,4 auf 11,9 Millionen Euro geeinigt. Auch der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses habe dem bereits zugestimmt. Mit den zusätzlichen 3,5 Millionen Euro „könnten noch 70 Gründungen in diesem Jahr begleitet werden“. Insgesamt seien es damit dann 240.

Die beschlossene Erhöhung der Mittel sei die richtige Konsequenz, „um die wirtschaftliche Entwicklung der Szene weiter zu fördern“, sagt Henrik Vagt, Geschäftsführer „Service & Beratung“ bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin und sprach von einem guten Signal. „Wenn sich die Nachfrage weiter so dynamisch gestaltet, muss das Programmvolumen dem Bedarf angepasst werden.“ Die schwierige konjunkturelle Lage dürfe aber nicht dazu führen, dass Berlin mit dem Gründungsbonus eines seiner wichtigsten Förderprogramme opfert.

In der Hauptstadt arbeiteten zuletzt 80.000 Menschen für ein Unternehmen, dass in den vergangenen zehn Jahren gegründet wurde. In den vergangen vier Jahren wurden rund 19.000 Beschäftigte in diesem Bereich neu eingestellt. Auch beim Risikokapital lag Berlin zuletzt vorne. Von der bundesweiten Rekordsumme von 6,2 Milliarden frischem Kapital flossen knapp 59 Prozent in die deutsche Hauptstadt.