Verkaufsoffene Sonntage in Berlin: Verdi will klagen

Gewerkschaft Verdi will gegen Sonntagsöffnungen in Berlin klagen

Berlin. Die Gewerkschaft Verdi will gegen zwei von der Senatsverwaltung für Arbeit festgelegten Termine für verkaufsoffene Sonntage in Berlin juristisch vorgehen. Das kündigte die Landesfachbereichsleiterin Handel bei Verdi, Erika Ritter, am Dienstag gegenüber der Berliner Morgenpost an.