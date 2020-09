"Super Sparpreis Young": Deutsche Bahn senkt Ticketpreise für junge Leute

Die Deutsche Bahn versucht junge Leute in ihre Züge zu locken. Die Ticketpreise werden deutlich gesenkt – doch es gibt einen Haken.

Berlin. Die Bahn lockt mit neuen Sonderangeboten innerhalb Deutschlands: Junge Leute bis 26 Jahren können Fernverkehrsstrecken vom nächsten Dienstag an für 12,90 Euro je Strecke in der zweiten Klasse buchen.

Die „Super Sparpreis Young“-Fahrkarten im ICE oder IC/EC können vom 8. September bis 1. November gebucht werden – und zwar für Fahrten bis Ende April 2021, bestätigt ein Bahnsprecher einen Bericht der „Bild am Sonntag“. Wer eine BahnCard 25 oder 50 besitzt, für den kann sich der Preis sogar weiter um 25 Prozent auf 9,70 Euro reduzieren.

Wer früh bucht, hat die besten Chancen die günstigen Tickets zu erhalten. Denn ihre Zahl ist begrenzt: Insgesamt stehen eine Million dieser günstigen Fahrkarten zur Verfügung. Die „Super Sparpreis“-Tickets sind an eine feste Zugverbindung geknüpft. Sie können weder umgetauscht noch storniert werden.

Chancen auf „Super Sparpreis Young“-Ticket hat, wer früh bucht

Ob man ein „Super Sparpreis Young“-Ticket erhält, hängt wesentlich von der Strecke, dem Reisezeitpunkt und der Auslastung der Züge ab, sagt der Bahnsprecher. Zu Hauptreisezeiten wie am Wochenende oder in den Ferien dürften die günstigen Tickets schnell vergeben sein. Dann steigen die Preise.

Die Deutsche Bahn will mit dem Angebot offenbar eine attraktive Alternative zu Fernbussen bieten, die insbesondere von jungen Leuten genutzt werden.

Aktuell können Erwachsene bei der Bahn „Super Sparpreis“-Tickets für 17,50 Euro in der zweiten Klasse, ab 26,40 Euro in der ersten Klasse bekommen. Kinder bis 14 Jahren fahren in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern kostenlos mit. Innerhalb Europas bietet die Bahn derzeit Fahrten pro Strecke ab 18,90 Euro.