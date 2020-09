Parteien streiten um Heizpilze für die Gastronomie

Berlin. Heizpilze könnten es den Berliner Restaurant- und Kneipenbesitzern möglich machen, Gäste auch im Herbst und Winter draußen zu bewirten. Angesichts der schwierigen Lage der Gastronomie wegen der Corona-Krise könnte das manches leichter machen. Bedenken gibt es allerdings aus ökologischer Hinsicht, nicht zuletzt bei Grünen-Bezirkspolitikern.

Dagegen macht sich die Berliner FDP-Fraktion für die Heizpilze stark: „Corona zwingt die Gastronomie auch im Winter, meist provisorisch, zur Nutzung städtischer Außenflächen. Die meisten Gastronomen können sich gerade jetzt aber keine Investitionen leisten“, sagte Fraktionschef Sebastian Czaja am Donnerstag. „Deshalb fordern wir die Aussetzung des Heizpilz-Verbots in der ganzen Stadt, zunächst begrenzt auf die nächsten sechs Wintermonate“, so der FDP-Politiker.

Aus Klimaschutzgründen lehnen, wie berichtet, die Bezirksbürgermeister von Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg, Stephan von Dassel und Monika Herrmann, die mit Gas betriebenen, Wärme spendenden Heizpilze allerdings ab. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) hatte Ende August vorgeschlagen, die Heizpilze vorübergehend auf den Außenflächen zu erlauben. Dafür sollten die Gastronomiebetriebe dann eine Klimaabgabe zahlen. Seit 2009 sind die Wärmequellen auf öffentlichem Boden in manchen Bezirken verboten.

Berlins Gastronomen sehen der kalten Jahreszeit mit großen Sorgen entgegen. Die Erfahrung der Sommermonate hat gezeigt, dass Gäste die Außenbereiche klar bevorzugen. Was passiert, wenn es schlicht zu kalt wird, um noch im Freien zu sitzen? Die Kapazitäten der Gastronomie seien wegen der Corona-Auflagen begrenzt, sagte Gerrit Buchhorn, stellvertretender Dehoga-Hauptgeschäftsführer in Berlin, am Donnerstag. Alles, was helfe, sie zu vergrößern, sei deshalb zu begrüßen. „Dazu gehören auch Heizpilze.“ Eine andere Möglichkeit sei, die Terrasse winterfest zu machen.